Dode dolfijn aangespoeld in Middelkerke HA

12u34

Bron: Museum voor Natuurwetenschappen 0 Facebook/Museum voor Natuurwetenschappen Op het strand van Middelkerke is dit weekend een dode tuimelaar aangespoeld. De dolfijn was al in verre staat van ontbinding, meldt het Museum van Natuurwetenschappen op Facebook naast een foto van het kadaver.

Het komt zelden voor dat een tuimelaar strandt aan de Belgische kust. De laatste keer was vorig jaar in Oostende en daarvoor was het al geleden van 1990, aldus nog het Brusselse museum.



De tuimelaar is de bekendste dolfijnsoort. In dolfinaria worden dikwijls tuimelaars ingezet om de bezoekers te entertainen. Ook de tv-dolfijn Flipper was een tuimelaar. Tuimelaars zijn intelligente en sociale dieren die wereldwijd voorkomen in tropische en gematigde zeeën. In de Noordzee worden ze zelden gespot.