Dode bij woningbrand in Zedelgem Siebe De Voogt

12u08

Bron: Eigen berichtgeving 20 Siebe De Voogt Bij een hevige brand in een rijwoning in het West-Vlaamse Zedelgem is vanochtend een dode gevallen. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd, meldt de politiezone Het Houtsche.

Het vuur brak vanochtend rond 8 uur uit op de zolderverdieping van de woning in de Ruddervoordsestraat en verspreidde zich via het dakgebinte. De brandweerkorpsen van Oostkamp en Torhout kwamen massaal ter plaatse.

De brandweer kon voorkomen dat de aanpalende woningen schade opliepen. In het getroffen huis zouden volgens burgemeester Annick Vermeulen ook een moeder en haar twee zonen wonen. "Zij bleven ongedeerd en kunnen terecht in een woning van het OCMW", stelt ze. Het onderzoek ter plaatse is nog volop lopende. De Ruddervoordsestraat is plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.