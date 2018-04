Dode bij woningbrand in Moeskroen TT

27 april 2018

07u33

Bron: Belga 1 Bij een woningbrand in Moeskroen is gisterenavond een bewoner om het leven gekomen. De brandweer was vanochtend nog altijd ter plaatse, nadat het vuur in de loop van de nacht weer opgeflakkerd was.

De brand brak omstreeks 22.30 uur uit in een rijhuis in de rue du Nord. Bij aankomst van de brandweer stond de achterkant van het huis in lichterlaaie.

In het puin werd het lichaam van de bewoner gevonden, een man van in de zeventig. De oorzaak van de brand is nog onbekend.