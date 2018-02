Dode bij woningbrand in Donceel (Luik): twee woningen uitgebrand avh

28 februari 2018

17u26

Bron: Belga 2 Een woningbrand deze namiddag in het Luikse Haneffe, een deelgemeente van Donceel, heeft het leven gekost aan de bewoonster van het pand. Dat is vernomen van de brandweerzone Hesbaye.

De brand in een woning in de rue du Ruisseau in Haneffe ontstond omstreeks 13.30 uur en was bijzonder hevig. Mede door de felle wind palmden de vlammen het ganse huis in en sloegen over naar een aanpalende woning. De brandweer slaagde er niet in de bewoonster, de weduwe van de gewezen burgemeester van Donceel, uit de brand te ontzetten, zo meldt eerste schepen Jean François.

De bewoner van het aanpalende huis kon net op tijd ontkomen. Zijn vrouw en twee kinderen waren niet thuis. Ook deze woning is vernield. De gemeente zoekt tijdelijke huisvesting.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, vermoedelijk ligt de verwarming aan de oorsprong.