Dode bij ongeval op Brusselse ring in Woutersbrakel EB

11u06

Bron: Belga 1 Photo News Illustratiefoto. Bij een ongeval, vanochtend op de Brusselse ring (E19) in de richting van Brussel ter hoogte van Woutersbrakel, is een persoon omgekomen. Dat is vernomen van de hulpverleningszone Waals-Brabant. De autoweg is deels gesloten voor het verkeer.

Het ongeval gebeurde op de E19, net na het viaduct van Woutersbrakel. Er waren verschillende voertuigen betrokken. Eén persoon overleed ter plaatse. Er vielen ook twee gewonden. Die werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. De autoweg was bijna een uur volledig afgesloten. Sinds 08.30 uur is er opnieuw een rijstrook beschikbaar, maar er staat nog altijd een file. In de andere rijrichting gebeurde ook een ongeval, met ook daar een file tot gevolg.