Dode bij mislukte ramkraak met vrachtwagen op Aldi-filiaal ADPW

06 februari 2018

09u01

Bron: Eigen berichtgeving - VRT 11 In Haasrode (Oud-Heverlee) is een man om het leven gekomen bij een vermoedelijke ramkraak. Kort voor 3 uur reed een vrachtwagen achterwaarts tegen de gevel van het Aldi-warenhuis in de Blandenstraat. Daarbij stortte een muur in en raakte één persoon bedolven.

"Om 2.55 uur vannacht werd de politie opgeroepen naar aanleiding van een inbraakalarm in warenhuis Aldi in de Blandenstraat in Haasrode", zegt Helene Tops van het Leuvense parket. "Ter plaatse bleek dat een muur van het kantoorgebouw van de Aldi omver was gereden of getrokken door een vrachtwagen. Die vrachtwagen was vermoedelijk gestolen door de daders. Onder het puin van de omvergevallen muur werd het lichaam van een man gevonden. Het was duidelijk dat de persoon was overleden. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Op dit moment wordt het kantoorgebouw gestut en pas daarna zal het lichaam geborgen worden."

In de omgeving van de feiten werd een verdacht voertuig tegengehouden maar de inzittenden van dat voertuig sloegen op de vlucht, aldus nog het parket.

Er is een zoekactie met speurhonden georganiseerd maar voorlopig heeft deze nog niets opgeleverd. "Het onderzoek zal moeten uitwijzen of deze gevluchte personen betrokken zouden zijn bij de feiten."

Het parket vorderde de onderzoeksrechter. Verschillende lokale politiezones, het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie van Leuven, het labo en de wetsarts zijn ter plaatse gekomen om onderzoek ter verrichten.