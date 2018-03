Dode bij brand in Oudergem, brandweer redt 11 mensen via het dak DCFS

11 maart 2018

12u10 1 Bij een woningbrand op de Koninklijke Jachtstraat in Oudergem is een bewoner om het leven gekomen. Elf mensen werden geëvacueerd via het dak door de brandweer.

De brand brak uit door een ontploffing in het gebouw. Een brandweerman raakte bedolven door vallende brokstukken van de trap en moest gewond naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Op de vierde verdieping vonden de brandweermannen het levenloze lichaam van een bewoner aan. De man woonde op de dakverdieping en de trapkoker naar die bovenste verdieping was helemaal uitgebrand, zodat de man opgesloten zat in het brandende deel van de woning.

Ook het aanpalende huis werd geëvacueerd en een perimeter werd ingesteld, want momenteel heerst er instortingsgevaar. Geparkeerde wagens raakten beschadigd door vallende brokstukken. Voor zes bewoners werd een tijdelijk onderkomen voorzien, de overige kunnen bij familie of vrienden verblijven.