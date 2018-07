Dode bij brand in appartement in Grimbergen Silke Vandenbroeck

07 juli 2018

11u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een persoon is vanochtend vroeg om het leven gekomen bij een brand in een appartement in Grimbergen.

"De brand ontstond rond half 5 deze ochtend in een appartement in de Twee Lindendreef. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand", klinkt het bij de brandweer.

Ook werden twee personen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het is niet duidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De identiteit van de overledene is niet bekendgemaakt.