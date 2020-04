Dode, beenamputatie, verlamd: opnieuw een duidelijke oproep om ernstige niet-coronasymptomen niet te negeren ADN

03 april 2020

14u19

Bron: Belga 0 Ook het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette trekt aan de alarmbel voor non-Covid-19-patiënten. Een aantal patiënten, die belangrijke alarmsignalen negeerden die losstaan van corona, zijn door het uitstellen van de noodzakelijke zorg in een penibele situatie terechtgekomen, soms met de dood tot gevolg. De vrees voor het coronavirus blijkt hierin een belangrijke factor.

Artsen van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten hebben een oproep gedaan naar huisartsen en cardiovasculaire patiënten om alert te zijn voor alarmsignalen zoals pijn achter het borstbeen, tintelingen in de ledematen of het plots niet kunnen spreken.

Schrijnende verhalen

Het negeren van deze signalen zorgde in de afgelopen dagen voor enkele schrijnende verhalen.



"Eén patiënt heeft een beenamputatie moeten ondergaan door te lang gebrek aan zuurstoftoevoer door vernauwing van de slagader, één patiënt is door een beroerte permanent verlamd en een andere patiënt is tijdens het transport naar de operatiezaal overleden door een aneurysma", haalt professor Erik Debing, diensthoofd Vaatheelkunde in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel, aan.

Oplossing was er

"Dit zijn schrijnende verhalen. Want die laatste patiënt had door bij de eerste klachten naar het ziekenhuis te komen - hij had steken in de rug drie dagen ervoor - na een ingreep in principe een dag later het ziekenhuis kunnen buitenwandelen", vervolgt Debing.

Door het negeren van deze symptomen en het uitstellen van de noodzakelijke zorg, zou het aantal non-Covid-19-overlijdens in deze coronatijden het aantal sterfgevallen door Covid-19 wel eens kunnen overstijgen, menen ze bij het UZ Brussel.

