Documenten ontkrachten claim Vandeput dat F-16's "50, 60 jaar oud" zijn

25 maart 2018

18u01

Bron: Belga 274 Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ligt al een hele dag in de clinch met oppositiepartij sp.a over de exacte leeftijd van de Belgische F-16's. In het VTM Nieuws zei Vandeput dat de toestellen "50, 60 jaar" oud zijn, maar sp.a spreekt dat categoriek tegen en wordt daarin ook ondersteund door parlementaire documenten. Die tonen zwart op wit aan dat de oudste toestellen van 1982 dateren, en de Belgische vloot dus maximaal 36 jaar oud is.

België had in 2016 54 F-16's, zo blijkt uit een parlementair antwoord uit dat jaar. Daarvan zijn er 21 geleverd tussen 1982 en 1985, waarvan twee in 1982 en negen in 1983. De leveringsdatum van de overige toestellen lag tussen 1988 en 1991.

Dat op het eerste zicht simpele gegeven zorgt al een dag lang voor stevige discussies. In De Zevende Dag op Eén ging N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans, die de Kamercommissie Defensie voorzit, in debat met sp.a-voorzitter John Crombez. De twee clashten frontaal. Volgens Grosemans zijn de Belgische toestellen van 1976, 40 jaar oud en "versleten". Maar Crombez beweerde met de documenten in de hand dat ze tussen 1988 en 1991 in gebruik zijn genomen en dus 'slechts' 30 jaar oud zijn.

Een toestel van 1980 wordt in 2030 vijftig jaar. Niet? Steven Vandeput(@ svandeput) link

"50-60 jaar"

Op VTM Nieuws gaf minister van Defensie Steven Vandeput een nog hoger cijfer. “Als ik Crombez hoor zeggen: ik ga piloten uitsturen boven oorlogsgebied met vliegtuigen van 50-60 jaar... Ik zou eens willen vragen: wie vindt het verantwoord dat wij militairen zouden uitsturen in een toestel van 50-60 jaar? Ik ben als minister van Defensie verantwoordelijk voor die militairen en ik vind dat niet verantwoord", zo klonk het.

De discussie leefde vanmiddag niet alleen in de televisiestudio's, maar ging in de loop van de dag gewoon door op de sociale media. Na vragen van VRT-journalist Ivan De Vadder zei Vandeput dat toestellen van 1980 in 2030 vijftig jaar oud worden. Gevraagd waar dan de leeftijd van zestig jaar vandaan kwam, zei Vandeput dat de "uitloop bij de vervangen ook over minstens vijf jaar loopt".

Daarna leek Vandeput zich te corrigeren en sprak hij plots ook van 1982.

Vandaag verspreidden de Minister van Defensie en voorzitter van de parlementscommissie Defensie leugens over de leeftijd van de F16s. Nu zeggen ze dat het niet de leeftijd is maar de gezondheid van de toestellen. Dan staan we terug bij begin: de studies over de levensduur. #F16 John Crombez(@ johncrombez) link

FA-56

De gespecialiseerde website Belgian-Wings.be bevestigt de jaartallen uit het parlementaire antwoord. De oudste toestellen, geleverd in 1979, zijn al in de jaren 90 uit roulatie gehaald en meestal verkocht. Het oudste nog actieve toestel dateert van oktober 1982 en is de FA-56.

De vraag voor de F-16's dateert al van 1973 en resulteerde in 1975 met een zogenaamde 'memorandum of understanding'. De formele bestelling van de toestellen kwam er in 1977.

Oudste toestel in gebruik is van 1982. Jongste toestel uit 1991. Oudere toestellen gaandeweg verkocht. Op welke leeftijd / km vervang jij je auto? Kernvraag blijft: willen wij een defensie die ingezet kan worden of niet? Steven Vandeput(@ svandeput) link