Doctoraatsstudent bedenkt revolutionair algoritme voor pakjesbezorgers met cargobikes: “Niet duurder dan met bestelwagens en milieuvriendelijker” TT

25 oktober 2018

21u26

Bron: Belga 0 In stadscentra is levering met cargobikes een pak milieuvriendelijker en tegelijkertijd niet duurder dan pakjesbezorging met bestelwagens. Dat berekende doctoraatsstudent Florian Arnold van de UAntwerpen met een algoritme dat efficiënte levering per fiets mogelijk maakt.

In de snel groeiende wereld van de e-commerce worden pakjes bijna uitsluitend met de bestelwagen geleverd. Dat legt grote druk op het milieu en de mobiliteit in de stad. Met zijn algoritme voor het berekenen van routes tussen verschillende punten, wil Arnold voor een kentering zorgen in die "camionetteleveringscultuur". De uitdaging bestaat er dus uit de bestellingen op een leverroute zo efficiënt mogelijk te bundelen. Arnold: "Door de vele klanten zijn er al gauw enkele miljarden mogelijke combinaties voor een dergelijke leverroute. Mijn algoritme kan in enkele seconden een zeer goede leveringsvolgorde voor de pakketjes bepalen. Dat maakt het algoritme tot een van de meest efficiënte ter wereld."

Wanneer de doctoraatsstudent zijn algoritme op de stad Antwerpen loslaat, blijkt dat de duurzamere alternatieven heel wat voordelen opleveren tegenover bestelwagens. "Uit ons onderzoek blijkt dat de bedrijfskosten gelijkaardig blijven als er voor cargobikes in plaats van voor bestelwagens gekozen wordt, maar dat de koolstofuitstoot met 40% kan worden verminderd in stadscentra. Interessant, want momenteel zijn er amper bedrijven die pakketjes vervoeren met cargobikes, omdat ze negatieve gevolgen vrezen wat betreft snelheid, efficiëntie of kostprijs."

Een voorwaarde om fietstransport aantrekkelijk te maken, is wel dat er efficiënte leverroutes ingepland worden. Daar kan Arnold's algoritme dus bij helpen. "Op die manier kunnen cargobikes dus de levenskwaliteit in steden helpen verbeteren zonder extra kosten voor transportbedrijven.”