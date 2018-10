Dochtertje (7) van Wouter Beke mist haar papa zo hard dat ze met zijn affiche naast haar bed slaapt IVDE

15u01 4 De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zit in de laatste rechte lijn. Volgende week zondag is het zo ver. En we kennen alvast één klein meisje dat hunkert naar 15 oktober: Nette Beke, de 7-jarige dochter van CD&V-voorzitter Wouter Beke. Het meisje mist haar vader zo hard dat ze zijn affiche op een houten bord maar in haar slaapkamer plaatste.

"Als je dochter je eigen affiche op haar kamer zet omdat ze je thuis niet meer ziet, dan besef je dat campagne stilaan mag stoppen. Nog veel moed aan alle kandidaten die deze dagen veel te weinig thuis kunnen zijn!", postte vader Beke online. Ze zal nog even op haar tanden moeten bijten, want binnen zes maanden moeten we opnieuw naar het stemhokje voor de Vlaamse en federale stembusslag.