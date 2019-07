Dochtertje (7) Anneleen Van Bossuyt slachtoffer van seksueel ongepast gedrag in recreatiedomein Blaarmeersen kv

10 juli 2019

22u33

Bron: VTM Nieuws 4 De stad Gent eist een actieplan van zwembad Rozebroeken. Daar hebben dit jaar al drie aanrandingen plaatsgevonden, dat is althans het officiële cijfer. Ook recreatiedomein Blaarmeersen in Gent kent het probleem, zegt N-VA-gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt. Haar eigen dochtertje van zeven jaar werd daar lastiggevallen tijdens een scoutsactiviteit.

“Ze is daar zelf het slachtoffer geworden van seksueel ontoelaatbaar gedrag”, vertelt Bossuyt aan VTM Nieuws. “Ik was daar zeer erg van aangedaan. Niemand wenst dat zijn zoon of dochter met dergelijke verhalen thuiskomt. Ik verwacht een kordaat optreden van het stadsbestuur. Een echt lik-op-stukbeleid is nodig.”