Dochtertje (3) van Nederlandse Syriëstrijdster Angela B. overlijdt in vluchtelingenkamp

05 april 2019

17u27

In Syrië is gisteravond het driejarige meisje Soumeya overleden, dochter van de Nederlandse Syriëstrijdster Angela B. en de Portugese jihadist Fabio P.

'Mijn dochter is overleden.’ Die mededeling was gisterenavond de laatste van Angela B. aan een verslaggever van onze Nederlandse collega's van het AD. Al langer waren er grote zorgen om het welzijn van het kind, dat gewond was geraakt door de ontploffing van een bom.



Angela vluchtte een paar weken geleden met haar twee kinderen (ze heeft ook een zoontje van twee) uit Baghouz, het laatste IS-bolwerk dat op 26 maart werd veroverd door de Syrische Democratische Strijdkrachten. Haar dochtertje werd in het strijdgewoel zwaar geraakt, ze kreeg een bomscherf in haar hoofd.



Angela zou lange tijd hebben geprobeerd om in het vluchtelingenkamp Al Hol, waar ze is ondergebracht, hulp te krijgen voor haar dochter: onder andere bij het kampmanagement, bij Unicef en bij het Rode Kruis. Maar ondanks haar smeekbeden werd het kind lange tijd niet opgenomen in het ziekenhuis. Die informatie is overigens moeilijk te verifiëren. Aan de verslaggever liet Angela weten dat haar dochter wel naar een ziekenhuis was gebracht, maar daar niet geholpen kon worden omdat ‘de scherf van de bom te diep zit'. “Haar ademhaling is zo slecht dat ik niet verwacht dat ze kan blijven leven”, aldus Angela voordat haar dochter daadwerkelijk doodging.

Bekeerlinge Angela reisde in augustus 2014 af naar het kalifaat, in navolging van de eveneens bekeerde Fabio P., een voetballer die lange tijd in de running was voor een profcontract.