Dochter van overleden visser: "Ik begrijp niet dat papa niet in vlot raakte" Gunter Van Stappen

26 augustus 2018

19u14

Bron: VTM Nieuws 18 De Engelse kustwacht heeft vanmiddag de lichamen gevonden van twee Belgische vissers. Gisteravond kapseisde hun boot voor de kust van Engeland. “Ik begrijp niet dat mijn vader niet in het reddingsvlot is geraakt”, zegt Jesica Zoete, de dochter van een van de slachtoffers, aan VTM Nieuws.

Voor Roger Zoete, de stuurman van het schip, was het één van zijn laatste reizen op zee. Na enkele tegenslagen had hij zijn vrouw en kinderen beloofd om vanaf volgend jaar aan wal te werken. “Normaal gezien werkte hij op ander schip, maar ze hadden mijn vader nu gevraagd om op dit schip aan boord te gaan. En dat was natuurlijk de tegenslag: mijn vader was op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats.”

Dat Roger niet aan boord geraakte van het reddingsvlot, blijft voor dochter Jesica een groot raadsel. “Hij heeft onlangs nog een cursus gevolgd over wat te doen op zee in nood, en hij was met glans geslaagd”, vertelt ze. “Hij leefde ook voor de zee en had de fysiek van een man van 40, en niet van 60. Ik begrijp echt niet dat hij niet in dat vlot is geraakt.”