Dochter overleden coronapatiënt getuigt: "Echt afscheid nemen kan niet"

25 maart 2020

21u54

Vijf vrienden van de serviceflats De Fontein in Borgerhout zijn in minder dan een week tijd overleden aan het coronavirus. Louis Denaph (80) was een van hen. Zijn dochter Tania getuigt in VTM NIEUWS over het plotse afscheid. “Echt afscheid nemen kan niet”, zegt ze.

