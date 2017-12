Dochter Jeroen Piqueur vrijgelaten onder voorwaarden Sam Ooghe

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Rebecca Piqueur Rebecca Piqueur, de dochter van de omstreden Optima-topman Jeroen Piqueur, is door de Gentse onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Maandagavond barstte het dossier rond Optima Bank los. Niet alleen voormalig hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur, maar ook zijn zoon en dochter werden urenlang ondervraagd en aangehouden. Vooral de aanhouding van dochter Rebecca kwam als een verrassing. Zij was bestuurder van Imaco, een vennootschap van de familie Piqueur die nooit tot het Optimanetwerk behoorde. Jeroen Piqueur wordt ervan verdacht zich via Imaco verrijkt te hebben.

Zoon Ruben is nog steeds CEO van het laatste overblijfsel van het Optimanetwerk. 'Yes' of Your Estate Solution is het voormalige Optima Global Estate, de vastgoedpoot van Optima Bank. Jeroen en Ruben Piqueur zitten nog minstens tot morgen vast. Dan verschijnen ze voor de Gentse raadkamer.