Dochter (24) vuurt op vader die haar ex-vriendin bezwangerde mvdb

15 oktober 2019

20u56

Bron: Belga 0 Een 24-jarige vrouw heeft een week geleden het vuur geopend op haar vader in Wanfercée-Baulet, een dorp in de omgeving van de Henegouwse stad Fleurus.

Ze zou niet hebben kunnen verkroppen dat haar vader een relatie heeft met haar ex-vriendin. De man zou de vrouw zwanger hebben gemaakt. De feiten vonden plaats op 8 oktober.



De vrouw beschoot haar vader, die in een voertuig zat voor zijn huis. De man werd volgens het parket van Charleroi geraakt door drie kogels, onder meer in de dij.



De vrouw werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor poging doodslag. Ze verscheen dinsdag voor de raadkamer, maar het is niet duidelijk wat die beslist heeft.