DNA geeft drie gesneuvelde soldaten uit Eerste Wereldoorlog weer een naam en gezicht

Gudrun Steen en Steven Swinnen

28 mei 2018

17u59

Met wat geluk, maar met vooral veel doorzettingsvermogen zijn historici er voor het eerst in geslaagd om via DNA-onderzoek naam en gezicht te kleven op overblijfselen van gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De botten die twee jaar geleden bij graafwerken in Diksmuide werden gevonden, zijn die van Petrus Pintens, Gerard Dethier en Félix Jacquet. “Een gigantische zoektocht, maar voor mensen die hun leven gaven voor ons land is geen enkele moeite teveel.”