DNA-analyse op vier lichamen van soldaten uit Eerste Wereldoorlog kv

28 maart 2018

22u35

Bron: Belga 2 Het War Heritage Institute (WHI) probeert met DNA-analyses de identiteit te achterhalen van de lichamen van de vier soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die in 2016 werden gevonden in Diksmuide. Het is voor het eerst dat dergelijke analyses worden gebruikt voor de identificatie van Belgische slachtoffers uit WOI, zegt het WHI in een mededeling.

De vier lichamen werden ontdekt in de zomer van 2016 tijdens gasleidingswerken. Volgens rapporten uit de oorlog streed het Belgische leger op die plek tegens de Duitsers. Diezelfde rapporten maken gewag van vier slachtoffers in die periode. DNA-analyses zijn echter nodig om uit te maken of het wel degelijk om deze vier mannen gaat.

"Het gaat waarschijnlijk om twee Vlaamse en twee Waalse slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Voor de twee Vlaamse slachtoffers zijn de analyses aan de gang. We hebben een DNA-staal genomen bij de vermoedelijke nabestaanden van de slachtoffers. Voor de twee slachtoffers van vermoedelijk Waalse origine zijn we nog op zoek naar familieleden om een DNA-staal te nemen", zegt Willem Segers van het WHI.

Dat bevestigt de informatie op de Facebooksite van de gemeente Dalhem dat de naam van een van de Waalse soldaten Gerard Joseph Dethier is, maar afstammelingen zijn nog niet gevonden. "Zonder DNA-staal kunnen we enkel gissen dat soldaat Dethier een van de vier gevonden lichamen is. De aankondiging is dus voorbarig."