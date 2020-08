Dit zijn de veiligste kinderfietshelmen volgens Test Aankoop HAA

27 augustus 2020

10u24

Bron: Belga 0 Het is soms pover gesteld met de veiligheid die kinderfietshelmen bieden. Dat zegt Test Aankoop na een vergelijking van negentien veel verkochte modellen. De consumentenorganisatie pleit voor strengere Europese regels.

Test Aankoop testte de fietshelmen in zes valscenario's waarbij ze op verschillende punten zowel een horizontale als een schuine ondergrond raakten aan een snelheid van 20 kilometer per uur. Voor elke val berekende de consumentenorganisatie het risico op hersen- en schedelletsels.

Duur vs goedkoop

Het onderzoek bracht "heel wat zwaktes aan het licht", vooral dan wanneer een val met de zijkant van het hoofd op een obstakel werd nagebootst. "De zes laagst geklasseerde helmen uit de tabel bieden hier maar weinig bescherming", zegt Test Aankoop.



"Ook de helmen die uitgerust zijn met een extra beschermlaag tussen de schaal en voering, het zogenaamde MIPS-systeem, bieden nauwelijks een betere bescherming. De beste helmen uit het onderzoek, houden maar liefst 20 procent minder letselrisico in in vergelijking met de lager scorende exemplaren.”

Opvallend genoeg blijkt een duurdere helm niet noodzakelijk een betere helm. Zo scoort de duurste helm in het onderzoek - de Casco Roadster van 83,33 euro - met een risico op letsel van 47 procent slechter dan de goedkoopste - de Btwin 500 van 22,20 euro - met 45 procent.

Veiligste kinderfietshelmen

De drie best scorende helmen zijn de Alpina Ximo (31 procent risico), de Scott Spunto (31 procent) en de Bobike One Plus (32 procent). De Bern Nino (52 procent), de Lazer Gekko (51 procent), de Nutcase Little-Nutty en de Specialized Shuffle Child Led (beide 50 procent) boekten de slechtste resultaten.

Test Aankoop deed in 2017 al een gelijkaardige test met fietshelmen. Hoewel de veiligheid er sindsdien over het algemeen wel op vooruit is gegaan, moet het volgens de organisatie nog beter. Ze wil dat de "weinig realistische" Europese normen - waarbij een loodrechte val op een plat oppervlak wordt gesimuleerd - strenger worden.

"Bedrijven moeten in de toekomst verplicht worden om meer valscenario's en rotationele krachten op te nemen bij het testen, om nauwkeuriger het risico op letsels in te schatten.”

