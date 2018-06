Dit zijn de tien meest voorkomende familienamen in Vlaanderen TT

05 juni 2018

14u44 2 Met z'n 28.396 zijn ze ondertussen in Vlaanderen, de personen met de achternaam Peeters. Daarmee blijft de absolute koploper de populairste, overigens niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Belgi ë.

Op 1 januari 2017 waren er in ons land 31.816 Peeters'en, waarvan de overgrote meerderheid dus in Vlaanderen woont, zo meldt de dienst Statistiek van de FOD Economie. De Vlaamse top drie wordt aangevuld door de oerklassiekers Janssens (25.539) en Maes (21.864). De volledige top tien vind je in de tabel onderaan.

In Wallonië komt Dubois het vaakst voor (9.421 en 12.683 op nationaal niveau), terwijl in Brussel de naam Diallo (3.447 in Brussel en 6.190 in België) het meest voorkomt.

Voor de liefhebbers: je kan de 10.000 meest voorkomende namen downloaden op de website van StatBel.