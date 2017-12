Dit zijn de populairste voornamen in Vlaanderen dit jaar SI

13u23

Bron: VTM NIEUWS, Kind en Gezin 331 ThinkStock Pasgeboren jongetjes in Vlaanderen kregen dit jaar het vaakst de naam Liam en pasgeboren meisjes de naam Louise. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin, het Vlaamse agentschap voor gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie .

Meisjes

In Vlaanderen werden tussen 1 januari 2017 en vandaag 29 december 2017 welgeteld 349 meisjes met de naam Louise geboren. Op de tweede en derde plaats staan Olivia (327) en Emma (322). Op vier volgt Mila (315) en op vijf Ella (282). Verder in de top tien staan nog Elise (257), Marie (251), Noor (245), Elena (218) en Amélie (198).

Jongens

Bij de jongens werden tussen 1 januari 2017 en 29 december 2017 welgeteld 309 jongens met de naam Liam geboren. De top drie wordt aangevuld door Noah (292) en Finn (285). Op de vierde en de vijfde plek zijn Lucas (283) en Adam (270) terug te vinden. Nog in de top tien staan opeenvolgend Lars (269), Arthur (268), Leon (263), Louis (260) en Lewis (233).

Lucas was zes jaar lang, van 2011 tot 2016, de populairste jongensnaam, maar wordt dit jaar dus van de troon gestoten door Liam. Officieus blijft de naam natuurlijk wel de aanvoerder, aangezien er naast de 283 Lucas'jes ook nog 112 Lukas'jes geboren werden. Bij de meisjes stond Louise in 2015 al vanboven, maar in 2016 kwam Mila op de eerste plaats te staan. Voor 2015 spande Emma, die nu op de derde plaats staat, zeven jaar lang de kroon.

Geen BV-effect

Kind en Gezin meldt aan VTM Nieuws dat ze dit jaar geen zogenaamd BV-effect opmerkten. Zo werden er in 2017 bijvoorbeeld geen kindjes met de naam Thiam, Meghan of Ed geboren. Er was bijvoorbeeld ook geen opvallende stijging van de naam David door het succes van tennisspeler David Goffin.

Aangezien het jaar nog drie dagen duurt, is de telling nog niet helemaal volledig. Er kunnen nog kindjes geboren worden die een invloed uitoefenen op de finale rangorde.

Meer over samenleving

Liam

Louise

baby's

mensen