Dit zijn de populairste politici: Jambon haalt meeste stemmen, De Block keldert kg

27 mei 2019

11u23

Bron: Belga 1 Bij de federale verkiezingen is Jan Jambon (N-VA) als populairste politicus uit de bus gekomen met 187.826 voorkeurstemmen. De vroegere vicepremier haalt het voor PS-voorzitter en oud-premier Elio Di Rupo (125.009) en Theo Francken (122.738), ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat blijkt uit de resultaten nadat alle stembureaus zijn geteld.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken legt met 122.232 voorkeurstemmen maar nipt de duimen voor Francken. Op de vijfde plaats moet Open Vld-vicepremier Alexander De Croo wel een gat laten vallen (80.283), gevolgd door N-VA-minister Zuhal Demir (61.444).



Sp.a-voorzitter John Crombez bezet de zevende stek (55.678), CD&V-voorzitter Wouter Beke de elfde (46.940) en PVDA-voorzitter Peter Mertens de twaalfde (46.802).



MR-voorzitter en huidig premier Charles Michel staat op de 25ste plaats (35.062), vóór cdH-voorzitter Maxime Prévot (plaats 28, 31.757) en co-voorzitster van Ecolo, Zakia Khattabi (plaats 32, 29.157).



Vlaams-Brabantse titanenstrijd

Opvallend is de terugval van Open Vld-minister Maggie De Block: terwijl ze in 2014 nog 131.713 voorkeurstemmen haalde, strandde ze nu op de zeventiende plaats met minder dan een derde daarvan (40.816).



De Block kwam, net als Francken, op in Vlaams-Brabant waar ook onder anderen CD&V-minister Koen Geens (plaats 13, 45.962 stemmen) en Dries Van Langenhove opkwamen. Die laatste trok als onafhankelijke de Vlaams Belang-lijst en belandt nog net in de top twintig met 39.295 stemmen, met een neuslengte voorsprong op Groen-kopstuk Kristof Calvo (plaats 21, met 39.216 stemmen).

Aandeel stemmen

Als we het aandeel van de stemmen binnen de kieskring bekijken, haalden Francken en Di Rupo met respectievelijk 17,79 en 17,11 procent wel een groter aandeel dan Jambon (16,25 procent).



Charles Michel belandt dan op de vierde plaats met 14,18 procent. Zuhal Demir vervolledigt de top vijf wat de zogenaamde penetratiegraad betreft (11,07 procent).



Bekijk de volledige ranglijst hieronder: