Dit zijn de nieuwe maatregelen KV

06 oktober 2020

18u08 376 Tijdens een persconferentie heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zopas de nieuwe verstrengde maatregelen voor de komende maand uit de doeken gedaan. “Vier” is het magische cijfer dat telkens terugkeert om de zaken eenvoudig te houden, klinkt het.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De cijfers zijn helaas slecht, op sommige plaatsen zeer slecht”, aldus Vandenbroucke, die erkent dat de huidige complexe toestand duidelijk vereist, omdat mensen het moe zijn.

“We weten dat de maatregelen ingrijpend zijn”, klinkt het, maar de minister benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, zodat de bedrijven kunnen blijven draaien en werknemers hun job kunnen behouden, en ook om te vermijden dat de gezondheidszorg overbelast wordt.

Enkele eenvoudige basisregels blijven van kracht:

• Hou anderhalve meter afstand. Als dat niet gaat, dan draag je een mondmasker, zoals in de winkels, in de bus, op de tram of trein en ook in straten en op pleinen waar het heel druk is. Bovendien kunnen gouverneurs als het nodig is de mondmaskerplicht nog breder maken.

• Regelmatig handen wassen en zakdoek maar één keer gebruiken.



Vanaf vrijdag gaan de volgende veranderingen in en die gelden voor een periode van minstens één maand:

• Je mag nog maximaal drie nauwe contacten hebben, naast de mensen met wie je samenwoont. Dat zijn mensen die je mag knuffelen en voor wie je die anderhalve meter niet hoeft te respecteren. Hou er ook rekening mee dat er voorzichtig moet omgesprongen worden met contacten tussen kinderen en ouderen.

• Daarnaast mogen er in je huis maximaal vier mensen over de vloer komen. Daarbij blijft de anderhalvemeterregel wel gelden.

• Cafés zijn helaas echte hotspots van besmettingen, zegt Vandenbroucke. Aan één tafel mogen daarom maximaal vier mensen plaatsnemen, tenzij het een gezin betreft dat meer dan vier personen telt. Wie met een grotere groep afspreekt, zal zich moeten spreiden over meerdere tafels. Daarnaast zullen cafés voortaan de deuren moeten sluiten om 23 uur. “Dat is zeer spijtig, maar zeer noodzakelijk”, aldus Vandenbroucke. Voor restaurants verandert er niets.

• Aan niet-georganiseerde samenscholingen mogen maximaal vier mensen deelnemen.

•Thuiswerken wordt meerdere dagen per week zeer sterk aangeraden.

Vandenbroucke bevestigt dat er ook meer geïnvesteerd zal worden in sensibilisering en handhaving van de regels.