Dit zijn de mooiste kerstmarkten in België en over de landsgrenzen heen

08 december 2018

15u00 15 Het einde van 2018 is in zicht. Daar hoort gezelligheid, een hapje en drankje én voor velen een bezoek aan de kerstmarkt bij. Op onderstaande kaart een overzicht van de mooiste kerstmarkten in België en over de grens met Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Tik of klik op een kerstboom op de kaart, voor informatie over een kerstmarkt. Wie liever scrolt, vindt onder de kaart per land een opsomming van de kerstmarkten.

Kerstmarkten in België

AALST:

Wanneer: 8, 9 en december 2018 en 16 en 17 december 2018.

Aalst staat vooral bekend om het jaarlijks carnaval. De tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen biedt echter meer. Je kunt er in de maand december uitgebreid kerstshoppen. De WinterMarkt vindt plaats op het Vredeplein en de Hopmarkt.

Openingstijden

Maandag tot donderdag: gesloten

Vrijdag: 18 tot 22 uur

Zaterdag: 13 tot 20 uur

Zondag: 13 tot 18 uur

https://www.facebook.com/events/559219217613891

ANTWERPEN:

Wanneer: 8 december 2018 t/m 6 januari 2019.

De kerstmarkt van Antwerpen is een van de grootste kerstmarkten van België. Je kan hier niet slenteren tussen de talrijke stalletjes en op een schaatsbaan op het Steenplein kan je ook je beste kunstjes laten zien.



Openingstijden

Maandag tot donderdag: 12u tot 22u

Vrijdag en zaterdag: 12u tot 00u

Zondag: 12u tot 22u

https://www.kerstmarkt-antwerpen.nl/

BRASSCHAAT



Wanneer: 30 november 2018 t/m 6 januari 2019.

Als één van de eerste steden in Vlaanderen heeft Brasschaat de kerstmarkt geïntroduceerd. Ook voor een traditionele kerstborrel kan je hier goed terecht. Een van de befaamde kraampjes is namelijk een borrelkraam waar ze van alles schenken.

Openingstijden

Maandagen 3, 10, 17 & dinsdag 4 en 11 december gesloten.

Weekdagen voor de vakantie open vanaf 15u.

Alle dagen tijdens de kerstvakantie en weekenddagen altijd open vanaf 13u.

http://kerstmarktbrasschaat.be/kerstmarkt/programma/

BRUGGE

Wanneer: 23 november 2018 t/m 01 januari 2019

De Kerstmarkt in Brugge maakt Brugge nog net wart magischer dan dat het al is met de versierde smalle steegjes en middeleeuwse gebouwen. Er is ook een grote verlichte schaatsbaan midden op de grote markt van Brugge.

Openingstijden

Van maandag tot donderdag open van 10:30 tot 22u.

Op vrijdag en zaterdag van 10:30 tot 23u.

Op zondag van 10:30 tot 22u.

Op 24 december gesloten om 17u.

https://www.brugge.be/markten

BRUSSEL

Wanneer: 30 november 2018 t/m 6 januari 2019

De grootste kerstmarkt van België vind je in het centrum van Europa, namelijk Brussel. De kerstmarkt telt meer dan 200 kerstkraampjes. Er is een wandelroute van meer dan 2,5 km door het historische centrum van Brussel die je leidt langs de talrijke kraampjes. Maar de echte eyecatcher is het reuzenrad. Vanuit de hoogte kijk je neer op Brussel en de kerstmarkt. Het reuzenrad zelf is ook niet onaardig om naar te kijken; door de 18.000 lampjes wordt het schitterend verlicht.

Openingstijden

Dagelijks open van 12 uur tot 22 uur

https://www.brussel.be/winterpret-en-kerstmarkt

DURBUY

Wanneer: 23 november 2018 t/m 6 januari 2019

Durbuy wordt ook wel het kleinste stadje ter wereld genoemd. Maar dat betekent niet dat her niet uit kan pakken rond de kerst. Wie wil er immers niet genieten van sprookjesachtige taferelen en heerlijke hapjes?

Openingstijden

Dagelijks open van 11 tot 21 uur

https://ardennen.nl/tips/kerstmarkt-en-ijsbaan-in-durbuy/

GENT

Wanneer: 7 december 2018 t/m 6 januari 2019

Gent staat bekend om de Gentse Feesten en tijdens kerstperiode doen ze gewoon nog eens dunnetjes over. Tijdens de Gentse Winterfeesten kan je gezellig shoppen, worstenbroodjes eten en jenever drinken bij meer dan 130 kerstkraampjes.

Openingstijden

Dagelijks van 12 tot 0 uur

http://www.gentsewinterfeesten.be/

HASSELT

Wanneer: 24 november 2018 t/m 6 januari 2019

De kerstmarkt van Hasselt heeft voor iedereen wel wat leuks. In Hasselt een sfeervolle kerstmarkt, een overdekte schaatsbaan en nog meer spectaculaire attracties.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 12 tot 22 uur

Vrijdag t/m zondag: 11 t/m 22 uur

https://www.winterland.be/nl

KNOKKE

Wanneer: 30 november 2018 t/m 06 januari 2019

Naast dat Knokke een enorme overdekte ijsbaan heeft, heeft het ook een leuke kerstmarkt aan de kust. Er is veel verlichting en vrolijke muziek om helemaal in de kerstsfeer te komen.

Openingstijden

Dagelijks open van 10 tot 22 uur

https://knokkeheist.com/nl/evenement/419/kerstmarkt-met-ijspiste.html

LEUVEN

Wanneer: 12 t/m 23 december 2018

Op de kerstmarkt in Leuven hangt een authentieke sfeer. Dit komt omdat het één van de oudste kerstmarkten van België is. Je vindt het unieke streekproducten en lokale lekkernijen.

Openingstijden

Woensdag 12 en donderdag 13 december: 12 – 22 uur

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december: 11 – 23 uur

Maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 december: 12 – 22 uur

Vrijdag 21 en zaterdag 22 december: 11 – 23 uur

Zondag 23 december: 12 – 21 uur

https://leuvensekerstmarkt.com/

LIER

Wanneer: 14, 15 en 16 december 2018

De kerstmarkt in Lier is niet zo groot en bestaat ook nog niet zo lang maar toch wordt deze kerstmarkt al steeds vaker gevonden door toeristen. Door de kleinschaligheid blijft het gezellig en knus. Een ideale kerstsfeer!

Openingstijden

Vrijdag: van 18 tot 23.30 uur

Zaterdag: van 14 tot 23.30 uur

Zondag: van 14 tot 20 uur

https://kerst.uitinlier.be/

LUIK

Wanneer: 30 november t/m 30 december 2018.

Luik is dit jaar uitgeroepen tot Europese hoofdstad van het Kerstfeest. De kerstmarkt van Luik is de oudste kerstmarkt van heel België. Deze kerstmarkt telt 200 chaletjes waar je alles kan kopen wat met kerst te maken heeft.

Openingstijden

Maandag (behalve 24 december): 11 – 22 uur

Dinsdag (behalve 25 december): 11 – 22 uur

Woensdag: 11 – 22 uur

Donderdag: 11 – 24 uur

Vrijdag: 11 – 24 uur

Zaterdag: 11 – 24 uur

Zondag: 11 – 22 uur

24 december: 11 – 18 uur

25 december: 13 – 20 uur

http://www.villagedenoel.be/nl

MECHELEN

Wanneer:14 t/m 16 december, 21 t/m 23 december en 28 t/m 30 december 2018

De kerstmarkt aan de Dijle is onderdeel van Mechelen Houdt Je Warm. Zo wordt de periode van 7 december tot en met 6 januari genoemd in Mechelen en in deze periode wordt er van alles georganiseerd.

Openingstijden

Vrijdag van 18u tot 23u

Zaterdag en zondag van 11u tot 23u

http://www.mechelenhoudtjewarm.be/kerstmarkt-aan-de-dijle

OOSTENDE

Wanneer: 30 november 2018 t/m 6 januari 2019

Oostende ligt aan de kust en daardoor speelt deze kleinschalige kerstmarkt toch ideaal in op toeristen. Je kan schaatsen op een schaatsbaan of struinen langs meer dan 50 standjes met allerlei producten in kerstsfeer.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 12u tot min. 21u/ max. 24u

Vrijdag van 12u tot min. 22u/max. 1u

Zaterdag van 11u tot min. 22u/ max. 1u

Zondag van 11u tot min. 21u/max. 24u

http://www.winterinhetpark.be/

Kerstmarkten in Nederland

AMSTERDAM

Wanneer: 17 november 2018 t/m 3 februari 2019

Bij Ice Amsterdam vind je een enorme schaatsbaan. Naast het schaatsen is er volop mogelijkheid om cultuur te snuiven, te borrelen, een drankje te doen, te shoppen of juist heerlijk te relaxen.

Openingstijden

Zondag t/m donderdag: 10:00 – 21:00 uur

Vrijdag en zaterdag: 10:00 – 22:00 uur

https://iceamsterdam.nl/

APELDOORN

Wanneer: Zaterdag 15 december 2018

Deze eendaagse winterfair in Apeldoorn is Apeldoorn op zijn gezelligst. Bezoek de kraampjes in de Asselsestraat, Leienplein, Korenstraat en Deventerstraat en misschien loop je de wandelende kerstboom wel tegen het lijf!

Openingstijden:

Zaterdag 15 december 2018 van 10.00 – 17.00 uur.

http://www.uitinapeldoorn.nl/kerstmarkten-winterfairs

DEVENTER

Wanneer: 13, 14 en 15 december 2018

In een van de oudste steden van Nederland, vind je naast een reguliere kerstmarkt ook nog een andere bijzondere markt. Namelijk het Charles Dickens festijn. Met tot leven gekomen personages van de bekende schrijver en een grote Dickens show, versiering en hapjes uit de Dickens tijd, is de markt geheel in thema.

Openingstijden

Donderdag 13 december van 14.00 – 21.00 uur.

Vrijdag 14 december van 10.00 – 21.00 uur.

Zaterdag 15 december van 10.00 – 21.00 uur.

Openingstijden Charles Dickens festijn 2018:

Zaterdag 15 en zondag 16 december van 11.00-17.00 uur

https://dickensfestijn.nl/

DEN HAAG

Wanneer: 14 t/m 23 december 2018

De Royal Christmas Fair vind je in het historische hart van Den Haag. Geniet van de gezellige sfeer en waai nog even uit op het strand in Scheveningen.

Openingstijden

Maandag t/m zondag: 12:00 - 21:00 uur

https://denhaag.com/nl/event/14443/royal-christmas-fair

MAASTRICHT

Wanneer: 1 t/m 31 december 2018

Tijdens de maand december verandert Maastricht elk jaar weer in Magisch Maastricht. Er is dan een overdekte schaatsbaan, een reuzenrad en heel veel traditionele activiteiten. Ook is er een kerstmarkt die dit jaar een nostalgische uitstraling krijgt omdat alle kerstchalets worden voorzien van mooie rode daken met schitterende guirlandes

Openingstijden

Maandag t/m woensdag 11.00 – 22.00 uur

Donderdag t/m zondag 10.00 - 22.00 uur

https://www.kerstmarktinmaastricht.nl

DORDRECHT

Wanneer: 14 t/m 16 december 2018

De kerstmarkt in Dordrecht is, naar eigen zeggen, de grootste kerstmarkt van Nederland. Op verschillende plekken in de historische binnenstad vind je honderden kramen en meerdere podia. De velen monumenten die de stad rijk is en de iconische binnenhavens vormen het decor van deze kerstmarkt.

Openingstijden

Vrijdag 14 december 10.00 tot 21.00u

Zaterdag 15 december 10.00 tot 21.00u

Zondag 16 december 11.00 tot 18.00u

https://kerstmarktdordrecht.nl

VALKENBURG

Wanneer: 16 november 2018 t/m 6 januari 2019

Valkenburg staat bekend om zijn bijzondere kerstmarkten. Tijdens de kerstdagen wordt heel Valkenburg omgetoverd tot een magische stad vol met prachtige versieringen. Verspreid over de stad zijn er meerdere kerstmarkten te vinden. De oudste, grootste en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt van Europa is de Kerstmarkt Gemeentegrot.

Openingstijden:

Vrijdag 16 november t/m zondag 23 december 2018

Zondag t/m donderdag: 10:00 – 20:00 uur

Vrijdag – zaterdag: 10:00 – 21:00 uur

Zondag 23 december: 10:00 – 18:00 uur

https://www.kerststadvalkenburg.nl

Kerstmarkten in Duitsland

KEULEN

Wanneer: 26 november t/m 23 december 2018

De mooiste en bekendste kerstmarkt van Keulen ligt op een fantastische locatie recht tegenover de Dom. Jaarlijks komen hier maar liefst 4 miljoen bezoekers genieten van de vele lokale specialiteiten en de unieke sfeer.

Openingstijden

Van zondag tot woensdag: 11 tot 21 uur

Donderdag en vrijdag: 11 tot 22 uur

Zaterdag: 10 tot 22 uur

https://www.koeln.de/tourismus/weihnachtliches_koeln/weihnachtsmaerkte

AKEN

Wanneer: 24 november t/m 23 december 2018

De Kerstmarkt van Aken wordt jaarlijks gehouden in het centrum van Aachen (Aken), aan het historische stadhuis van Aken en in de omliggende straten. Het verkeersvrije of autoluwe centrum is helemaal ondergedompeld in kerstsfeer. Van op het stadhuis heb je een prachtig zicht op de kerstmarkt, die jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers lokt.

Openingstijden

Alle dagen van 11 tot 21 uur

https://aachenweihnachtsmarkt.de/

SATZVEY

Wanneer: 1 t/m 23 december 2018

Voor de kerst wordt ‘Burg Satzvey’, een oude burcht, op indrukwekkende wijze ondergedompeld in kerstsfeer. Een aanrader om een bezoekje te brengen. Het is een prachtige met voorstellingen zoals een levende kerststal.

Openingstijden

Zaterdag 12-20 uur, zondag tot 19 uur

https://www.burgsatzvey.de/veranstaltung/burgweihnacht-2017-2/

Kerstmarkten in Luxemburg

ESCH-SUR-ALZETTE

Wanneer: 16 november t/m 23 december

Op de kerstmarkt van Esch-sur-Alzette staan een 30-tal chalets en verkoopsstandjes. Het mooie toegangsportaal is gemaakt en ingereicht door honderden studenten. Voor kinderen is er een carousel en er zijn optredens.

Openingstijden

Dagelijks van 12 tot 20 uur

https://www.facebook.com/escherkreschtmoart

DIFFERDANGE

Wanneer: 7 t/m 23 december

Op het marktplein van Differdange staan meer dan veertig chalets en stands, met een groot aantal seizoensgebonden items en producten in een feestelijke sfeer. Op de Grote Markt is een overdekte ijsbaan van 300 m2. De baan is elke dag open tijdens de openingstijden van de Kerstmarkt.

Openingstijden

Dagelijks van 15 tot 20 uur (vrijdag en zaterdag tot 22 uur)

https://www.differdange.lu/files/6615/4391/6832/DEP_March-de-Noel_2018_PRESS_.pdf

Kerstmarkten in Frankrijk

LILLE (Rijsel)

Wanneer: 23 november 2018 t/m 30 december

De kerstmarkt aan de Place Rihour verwelkomt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers in een sprookjesachtige kerstsfeer. Je vindt er streekspecialiteiten, maar ook ambachtelijke producten uit onder andere Rusland, Canada en Polen. En er staat een reuzenrad.

Openingstijden

Zondag t/m donderdag: 11 - 20 uur

Vrijdag: 11 - 21:00 uur

Zaterdag: 10 - 22 uur

Zondag: 10 - 20 uur

http://www.noel-a-lille.com/

REIMS

Wanneer: 23 november t/m 26 december

De kerstmarkt van Reims is een van de grootste kerstmarkten in Frankrijk. Feestelijke versieringen fleuren het stadscentrum en naburige wijken en winkelcentra op. De sfeer is super gezellig, vooral op de Place d’Erlon met zijn prachtige lichtjes en een kerstboom van 15 meter hoog.

Openingstijden

Maandag: 14 - 20 uur

Dinsdag t/m donderdag: 10.30 - 20 uur

Vrijdag en zaterdag: 10.30 - 21 uur

Zondag: 10.30 - 20 uur

https://www.reims-tourisme.com/le-marche-de-noel