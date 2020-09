Dit zijn de grootste kanshebbers voor de ministerposten in de Vivaldi-regering Fleur Mees en Astrid Roelandt

29 september 2020

06u00 616 Vivaldi is geland , nu is het tijd om de postjes te verdelen. Ondertussen wordt stilaan wel duidelijk wie de grootste kanshebbers zijn voor een ministerpost of het vicepremierschap. Van Kristof Calvo (Groen) tot Vincent Van Quickenborne (Open Vld): zij worden wellicht minister.

Voor het premierschap wijzen bijna alle vingers richting Alexander De Croo (Open Vld), nadat Koen Geens (CD&V) en Sophie Wilmès (MR) hun kandidatuur vorige week al terugtrokken. Paul Magnette (PS) blijft natuurlijk officieel in de race, maar de Franstalige liberalen zouden die plannen koste wat het kost willen dwarsbomen. Hij zou ook al de vierde Franstalige eerste minister op rij zijn. Een Vlaming aan het roer zou bovendien het beeld van de Vlaamse minderheid in Vivaldi wat kunnen counteren - en ook bij de PS beseft men dat dit de stabiliteit van de regering ten goede zou komen.

Op zoek naar een vrouw

Het is dan nog wel niet duidelijk hoeveel ministers, vicepremiers en staatssecretarissen de regering gaat tellen, het zoemt al dagen geruchten over de namen voor de andere postjes in de Wetstraat. Open Vld-fractieleider en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne is een naam die vaak valt als toekomstig vicepremier, voor het geval dat De Croo premier wordt. Hij zou dan de liberale lijn moeten bewaken, terwijl De Croo als regeringsleider een iets neutralere rol zou moeten spelen.

Wie de vrouw wordt die de Vlaamse liberalen in de regering willen, is voorlopig nog koffiedik kijken. Maggie De Block heeft mentaal al afscheid genomen en oud-voorzitter Gwendolyn Rutten kan dan weer moeilijk door één deur met De Croo. De naam van Kamerlid Goedele Liekens - nog een Vlaams-Brabantse - deed de ronde, maar dat wordt ontkend. De vraag is dus: met welke vrouw komt Lachaert op de proppen?

De Vlaamse socialisten zouden vooral willen verrassen. Zeker nu de partij zich als Vooruit wil ontpoppen tot een beweging zou sp.a wel eens voor iemand buiten de politiek kunnen kiezen. Andere namen die rondgaan, zijn fractieleider Meryame Kitir, Kamerlid Joris Vandenbroucke en Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani.

Calvo vicepremier?

CD&V wil dan weer gaan voor “vernieuwing en vervrouwelijking” - dixit Koen Geens. Oud-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi gaat als minister of staatssecretaris over de tongen. Fractieleider kan hij niet worden, want hij zit als opvolger in het parlement. Aangezien Koen Geens - van wie hij de opvolger is - gezegd heeft dat hij parlementslid zou blijven, kan Mahdi alleen ‘gered’ worden door hem minister te maken. Een andere naam is huidig fractieleider Servais Verherstraeten. Hij zou als trouwe partijsoldaat bijvoorbeeld het vicepremierschap kunnen waarnemen, al is er ook veel druk om te vernieuwen. Daarnaast circuleert ook de naam van Vincent Van Peteghem, burgemeester van De Pinte en ook al een ex-kandidaat voor het voorzitterschap. Maar ook een wit konijn, met name uit Antwerpen, is niet uitgesloten.

Groen kan al zeker 2 ministerposten claimen. Kristof Calvo wordt allicht vicepremier, tenzij voorzitter en provinciegenoot Meyrem Almaci toch zelf in de regering wil stappen. Daarnaast lijkt Tinne Vanderstraeten - uit Brussel en gespecialiseerd is in klimaat- en energierecht - een zekerheid.

Kaalslag voor MR

Als Magnette de 16 niet binnenhaalt, zal hij waarschijnlijk passen voor een regeringsdeelname. PS-ministers Pierre-Yves Dermagne en Frédéric Daerden worden dan genoemd, net als voormalig Kamerlid en Brussels OCMW-voorzitter Karine Lalieux.

Voor MR is dit sowieso een kaalslag. Van hun huidige zeven ministers krijgt alleen Sophie Wilmès met zekerheid een post: voor haar mikt de partij op Buitenlandse Zaken. Een andere portefeuille is dan waarschijnlijk voor huidig begrotingsminister David Clarinval - de rechterhand van Bouchez - of Philippe Goffin, huidig minister van Buitenlandse Zaken.

Heel lang zullen de partijvoorzitters niet kunnen bikkelen over de ministerportefeuilles, want het belooft een race tegen de tijd te worden. Ten laatste vandaag moet de inhoud van hun regeerakkoord op punt staan, anders wordt het onmogelijk voor de partijleden om het lijvige document voor hun partijcongres woensdagavond helemaal door te nemen.

De deadline voor de regeerverklaring blijft officieel nog steeds donderdag 1 oktober, al zetten heel wat onderhandelaars daar ondertussen wel wat vraagtekens bij. “We hebben nog heel wat werk voor de boeg”, klonk het unisono, voor de onderhandelaars zich opmaakten voor een nachtje door.