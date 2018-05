Dit zijn de drie duurste festivals in Europa Katleen Vastiau

14 mei 2018

19u30

Bron: Belga 0 Met een kostprijs van 281 euro voor een volledig weekend, is Tomorrowland het derde duurste festival in Europa. Enkel weekpasjes voor Sziget in Hongarije en Roskilde in Denemarken gaan het Boomse dancefestival vooraf, maar berekend per dag kom je in het buitenland goedkoper uit. Dat blijkt uit een studie van Voyages Détective, een online platform uit Frankrijk.

De Franse internetsite Voyages Détective heeft berekend dat een gemiddeld Europees festival de bezoekers zo’n 211 euro kost. In de top-drie ook één Belgisch festival: dancefestival Tomorrowland staat immers op de derde plaats.

Acht dagen Sziget

Het duurste festival in Europa is Sziget in Hongarije. Daar betaal je 310 euro voor toegangspass voor het volledige festival. Het festival duurt wel acht dagen, wat de kostprijs per dag natuurlijk al heel wat interessanter maakt.

Op de tweede plaats staat het Deense Roskilde. Daar betalen festivalgangers 282 euro eveneens voor acht dagen plezier.

Tomorrowland staat met amper één euro minder op de derde plaats, maar duurt wel maar drie dagen.

Meest opgezocht

Toch is Tomorrowland het meest opgezochte festival in Europa: vanuit België zoeken gemiddeld 75.000 mensen per maand info, vanuit Frankrijk loopt dat zelfs op tot 90.500 opzoekingen per maand. Daarin neemt Tomorrowland een fikse voorsprong op Sziget en Roskilde.

De 400.000 tickets voor de twee weekends van dit jaar waren op minder dan één uur uitverkocht toen ze in februari in verkoop gingen.

Servië

Het goedkoopste festival volgens Voyages Détective is Exit in Servië. Dat kost slechts 112 euro voor vier dagen plezier.

Het is onduidelijk wanneer Voyages Détective spreekt over een festival, want voor een driedaagse pas voor Couleur Café betaal je bijvoorbeeld slechts 85 euro.