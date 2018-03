Dit zijn de criteria die bepalen of u een zwaar beroep heeft

30 maart 2018

Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) mag met de sociale partners gaan onderhandelen over een pensioenregeling voor zware beroepen. De regering is het eens geraakt over een kader daarvoor. Mensen met zware beroepen kunnen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen, maar nooit voor zestig jaar. Dit zijn de criteria om over een zwaar beroep te spreken.