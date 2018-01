Dit zijn de Brusselse metrostellen van de toekomst TT

18 januari 2018

16u51

Bron: Belga 0 Bezoekers van het Autosalon kunnen van vanaf vandaag tot zondag in Paleis 10 de nieuwe metrostellen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB ontdekken. Daar staat een maquette op ware grootte van het toekomstige M7 metrostel dat eind 2019 verwacht wordt op het net. Prins Laurent en federaal minister van Mobiliteit François Bellot kwamen vandaag een kijkje nemen, onder begeleiding van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet en CEO van de MIVB Brieuc de Meeûs.

In Paleis 10 is er dit jaar plaats voor de beurs We Are Mobility, waar alle mobiliteit van de toekomst tentoon wordt gesteld. De gelegenheid voor de MIVB om de bezoekers kennis te laten maken met de toekomstige metro.

Er zijn drie gedeeltes met een reizigerscompartiment met verschillende zitconfiguraties, een voorkant met bestuurderscabine en een voorkant zonder stuurpost. Op termijn moet de metro namelijk automatisch en zonder chauffeur rijden.

Het nieuwe metrostel moet de reiziger nog meer ruimte bieden. Zo stijgt het totale aantal plaatsen naar 758 in het M7 metrostel, tegenover 728 plaatsen in het huidige M6 metrostel. Al sneuvelen daarvoor wel enkele zitplaatsen. Voorts zijn de deuren 15 centimeter breder en moet ook een lagere vloer, die gelijk komt met het perron, in- en uitstappen vergemakkelijken. Met name voor mensen met beperkte mobiliteit.

7 miljoen euro per stuk

De 43 bestelde metrostellen, die elk 7 miljoen euro kosten, worden vanaf eind 2019 met mondjesmaat op het net verwacht om de lijnen 1 en 5 te versterken vooraleer ze de toekomstige metrolijn 3 bedienen. "De drukste metrolijnen 1 en 5 zullen 30 procent meer reizigers kunnen vervoeren", vertelt CEO van de MIVB Brieuc de Meeûs. "Deze investering zal de reizigers toelaten een betere dienstverlening te genieten. Het is een grote stap voorwaarts naar de metro van morgen."

Met de komst van de nieuwe metrostellen moet de frequentie op de lijnen 1 en 5 tijdens de spits opgetrokken kunnen worden van 2,5 minuut nu, naar 2 minuten in de toekomst. Dat zou de capaciteit tijdens de spits verhogen van 16.500 plaatsen naar 21.500 plaatsen.

Indirect zullen ook de lijnen 2 en 6 genieten van de versterking op de andere lijnen, want daar wordt de frequentie tijdens de spits opgetrokken van 3 naar 2,5 minuut.