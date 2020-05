Dit zijn de antwoorden op uw meest gestelde vragen over de nieuwe versoepelingen TT

13 mei 2020

16u50 26 De Nationale Veiligheidsraad heeft de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen goedgekeurd die komende maandag zullen ingaan. Zo mogen markten weer doorgaan, mogen sportclubs weer trainingen organiseren in open lucht, en mag je opnieuw naar de kapper (met een mondmasker). Maar er blijven nog heel wat vragen over. Wij proberen jullie meest gestelde vragen te beantwoorden.



• Blijven de algemene principes gelden?

Ja: de elementaire maatregelen blijven noodzakelijk: vaak de handen wassen, afstand houden, thuis blijven bij symptomen, zo weinig mogelijk in contact treden met anderen, en een mondmasker dragen op een openbare plaats. Thuisblijven blijft de algemene norm. Enkel de toegestane verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, sporten, tanken,...) mogen in principe worden gedaan.

• Wat met de grenzen?

Die blijven tot nader order gesloten, minstens tot 8 juni. Het is nog onduidelijk of ze daarna opnieuw open gaan. Niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven dan ook verboden.

• Weten we al iets over evenementen?

Alle evenementen van sportieve, culturele, toeristische en recreatieve aard blijven zeker nog tot 30 juni verboden. Eerder zouden kleinere openluchtevenementen ten vroegste tegen de derde fase van de exitstrategie op 8 juni opnieuw toegelaten kunnen worden, maar dat zit er dus niet in. “Er zal deze zomer wellicht geen terugkeer zijn naar de normaliteit”, aldus premier Sophie Wilmès (MR). Voor massa-evenementen als festivals was eerder al duidelijk dat die nog zeker tot 31 augustus uit den boze zijn, terwijl sportwedstrijden al zeker tot 31 juli verboden zijn.

• Mogen sauna’s en wellnesscentra opnieuw de deuren openen?

Neen: de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, blijven gesloten. Hetzelfde geldt voor fitnesscentra, zwembaden, casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.

• Gelaatsbehandelingen bij de schoonheidsspecialist zijn moeilijk met een mondmasker: wat dan?

Bij contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten worden mondmaskers verplicht voor zowel de werknemers als de klanten. Uiteraard kunnen klanten in de praktijk niet altijd een mondmasker op houden: het is dan zaak zo veel mogelijk andere veiligheidsmaatregelen te treffen.

• Mag je al naar de tandarts of kinesist?

Contactberoepen in de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit al hernemen. Best contacteer je je tandarts of kinesist voor meer praktische informatie.

• Mogen koffietafels of recepties na een huwelijk?

Neen, die blijven verboden. Het aantal aanwezigen op een huwelijk of een begrafenis wordt wel opgetrokken naar maximaal dertig, maar recepties, feesten of koffietafels achteraf zijn er niet bij.

• En gewone erediensten?

Ook die blijven tot nader order verboden, een beslissing zal pas de komende weken vallen.

• Wat met sporten? Mag je al met een groep vrienden gaan fietsen?

Erkende sportclubs mogen vanaf maandag enkel opnieuw trainingen organiseren voor maximaal 20 personen in open lucht. Daar moet een trainer bij aanwezig zijn en moet de nodige fysieke afstand bewaard worden. Een losse groep van 20 vrienden mag dus nog niet opnieuw samen gaan fietsen.

Ook wedstrijden en sporten die niet in open lucht worden beoefend, blijven verboden.

• Mag je de fiets op het fietsenrek van je auto plaatsen om ergens anders dan in je eigen omgeving te gaan fietsen?

Dat mag, al is het een kwestie van gezond verstand en blijven ‘daguitstappen’ en toeristische activiteiten in theorie verboden. Naar de Ardennen rijden voor een fietsuitstap van een dag mag dus niet.

“Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven”, klinkt het bij het Crisiscentrum.

• Mag je toeristische daguitstappen doen?

Neen: toeristische uitstappen in eigen land en in het buitenland mogen voorlopig nog niet, ook de campings blijven nog dicht.

In het kader van de beperkte sociale contacten is het wel al toegestaan om een verplaatsing te maken in België om iemand in je ‘bubbel' te bezoeken, ongeacht de afstand. Bovendien gaan maandag de culturele bezienswaardigheden weer open. Het wordt dus steeds moeilijker om een harde grens te trekken tussen wat mag en wat niet mag, maar ook hier rekent de overheid op gezond verstand.

• Mag je maandag naar je tweede verblijf?

Neen, daar is vandaag geen nieuwe beslissing over genomen, en dus blijft het bij de vooropgestelde datum van 8 juni.

• Mogen alle markten vanaf maandag weer open?

Neen, enkel de reguliere (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks), met een maximum van 50 kramen en mits de nodige maatregelen zoals een circulatieplan. Eenmalige rommelmarkten of antiekmarkten horen daar niet bij.

• Mogen kinderen buiten spelen?

Kinderen mogen ook de komende weken nog niet in groep spelen, voor hen blijft net zoals volwassenen de beperking gelden van maximaal twee andere, vaste, personen waar ze samen mee mogen sporten, mits het bewaren van de nodige afstand.

Ook kunnen kinderen deel uitmaken van de ‘bubbel’ van maximaal vier andere personen: heb je als koppel met twee kinderen een ander koppel met twee kinderen als vaste ontmoetingspartners, dan mogen de kinderen bijvoorbeeld wel met elkaar spelen, mits ze ook dan de nodige afstand tot elkaar bewaren.

• Blijft telewerken de norm?

Ja: telewerken blijft de norm voor zover dat mogelijk is.

• Mag je je lief al bezoeken?

Dag mag, als je lief in je ‘bubbel' van maximaal vier personen zit en je daarbij de algemene regels volgt, zoals afstand houden. Je lief mag dan ook zelf niemand anders zien buiten de leden van zijn/haar huishouden.

• Gaan de kleuterscholen weer open?

Voorlopig niet, er is nog geen beslissing genomen over de kleuterscholen.

• En de horeca?

De Nationale Veiligheidsraad onderzoekt nog hoe restaurants en later ook cafés en bars open zouden kunnen gaan, en ook hoe zomerkampen en -stages georganiseerd zouden kunnen worden. Een beslissing daarover valt in elk geval niet voor 8 juni, de datum waarop de derde fase van de exitstrategie ten vroegste zou kunnen ingaan.

