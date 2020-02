Dit zijn de 5 mooiste Belgische street art-werken KVDS

07 februari 2020

15u53 1 Street Art Antwerp heeft de mooiste Belgische streetart van het jaar verkozen. Volgers konden op sociale media hun stem uitbrengen op een selectie van 100 werken, allemaal gecreëerd door Belgen. De beste 20 werken gingen door naar een tweede ronde. Op basis daarvan werden de mooiste 5 werken gekozen. Ontdek ze hieronder.

“De kunstwerken die meededen aan de wedstrijd kan je vinden van Antwerpen tot Oostende, van Gent tot Bergen, maar ook in steden als Los Angeles, Waterford en zelfs Kramatorsk in Oekraïne”, vertelt Tim Marschang, de man achter Street Art Antwerp, aan onze redactie. “De kunstenaars zijn gevestigde waarden zoals Smates en Dzia, maar ook opkomend talent zoals Wietse. In totaal hebben meer dan 2.500 mensen hun stem uitgebracht.” Alle werken uit de top 5 zijn in België te bewonderen.

5. Smok in Vilvoorde

Deze prachtige vis siert een van de muren van de Asiat-site in Vilvoorde. Het werk is van de hand van de Antwerpse kunstenaar SMOK en kreeg een plaatsje aan de hoofdingang van het complex. Daar vind je het Poorthuis, een oude conciërgewoning die omgevormd werd tot ontmoetingsplaats.

4. Noir in Bergen

De Luikse kunsenaar NOIR maakte een gigantisch zwart-witwerk dat een vogel en een jaguar op een potlood uitbeeldt. Het siert de zijkant van een woning in Bergen.

3. Listen tot your momma, darling in Gent

Bronzen medaille was voor nieuwkomer Kitsune, met haar torenhoge kunstwerk van twee vossen op de hoek van de Pekelharing en de Napoleon Destanbergstraat in Gent.

2. Art Falco Peregrinus Deco in Sint-Niklaas

Zilver was nipt voor een werk van Dzia in Sint-Niklaas. Het stelt een metersgrote valk voor, die sinds september vorig jaar te bewonderen is op de zijkant van een woning aan het kruispunt van het Hendrik Heymanplein en de Monseigneur Stillemansstraat.

1. PETs of the future in Oostende

Voor de mooiste Belgische streetart moet je volgens de volgers van Street Art Antwerp naar het Ensorinstituut in Oostende. De jonge Brugse kunstenaar Wietse schilderde er een 17 meter hoge haai in een plastic fles, een verwijzing naar de ‘plastic soep’ in onze zeeën en oceanen.