Dit zijn alle nieuwelingen in het Vlaams Parlement

28 mei 2019

19u30

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement telt volgende legislatuur 38 absolute nieuwkomers, mensen zonder parlementaire ervaring. Vlaams Belang spant de kroon, met 14 nieuwe gezichten op een fractie van 23. N-VA, dat vorige legislatuur een hele reeks nieuwkomers katapulteerde, telt er nu maar 5 op een fractie van 35.

PVDA

De enige partij met een volledig nieuwe fractie is natuurlijk PVDA, dat voor het eerst in het Vlaams Parlement mag zetelen.



Jos D'Haese heeft wel al ervaring als lid van de districtsraad in Borgerhout.



Lise Vandecasteele deed ervaring op in de Antwerpse OCMW-raad.



Tom De Meester zit in de gemeenteraad van Gent.



Kim De Witte heeft geen politieke ervaring.

Vlaams Belang

Vlaams Belang stuurt veertien mensen zonder parlementaire ervaring naar het Vlaamse halfrond.



Bart Claes is een insider van partijvoorzitter Tom Van Grieken. Hij is voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en is verantwoordelijk voor de campagnes van de partij op sociale media.



Klaas Slootmans is de woordvoerder van de partij.



Sam Van Rooy is de rechterhand van Filip Dewinter en woordvoerder van de Antwerpse afdeling.



Els Sterckx uit Herentals heeft geen politieke ervaring. Ze runt sinds tien jaar het hondenkapsalon Vagebond in Herentals.



Wim Verheyden werkt voor een farmaceutisch bedrijf en is gemeenteraadslid in Bornem.



Roosmarijn Beckers is de dochter van voormalig volksvertegenwoordiger Marleen Govaerts. Ze werd in 2003, op zestienjarige leeftijd, bekend, met haar interventies in het VRT-programma ''Bracke & Crabbé'. In 2006 nam ze deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden, maar zetelde niet omdat haar moeder ook verkozen was. Daarna nam ze een tijdlang afstand van de partij.

Adeline Blancquaert was bestuurslid van Vlaams Belang Jongeren en is een bediende uit Ledeberg.



Kristof Slagmulder is gemeenteraadslid in Denderleeuw.



Filip Brusselmans uit Stekene is preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).



Ilse Malfroot is gemeenteraadslid in Ninove en baat na een carrière als financieel inspecteur bij de Vlaamse overheid frituur 'De Dikke Boulet' uit.

Suzy Wouters is gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem.



Jan Laeremans is de broer van gewezen Kamerlid Bart Laeremans en stond een carrière lang in het secundair onderwijs.



Lut Deforche-Gegroote staat haar plaats af aan opvolger Immanuel De Reuse, die zetelt in de gemeenteraad van Roeselare en de provincieraad van West-Vlaanderen.



Frieda Verougstraete-Deschacht is de echtgenote van Christian Verougstraete, boegbeeld van Vlaams Belang in Oostende en gewezen Vlaams parlementslid.



Carmen Ryheul uit Kortrijk is personeelsverantwoordelijke in een bedrijf.

Groen

Groen stuurt zes nieuwe gezichten naar het Vlaams Parlement



Gustaaf Pelckmans is directeur van Cultuurhuis De Warande in Turnhout.



Tine Van den Brande werd bekend als actrice en zetelt in de gemeenteraad van Mechelen.

Celia Groothedde-Ledoux is schrijfster en columniste.



Mieke Schauvliege zetelt in de gemeenteraad van Aalter.



Chris Steenwegen was directeur bij Natuurpunt en werkte als kabinetschef bij Vera Dua.



Jeremie Vaneeckhout is schepen in Anzegem en nationaal ondervoorzitter van Groen.

N-VA

N-VA stuurt deze keer vijf nieuwkomers naar het halfrond



Freya Perdaens zetelt in de gemeenteraad van Mechelen.



Maarten De Veuster is burgemeester van Schoten.

Annabel Tavernier was fractiemedewerker van N-VA in het Europees Parlement. Daarna ging ze aan de slag bij het Deense Europees Parlementslid Anders Vistisen.



Allessia Claes is fractieleider in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem.



Maaike De Vreese werkte als veiligheidsadviseur op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken.

CD&V

CD&V heeft drie nieuwkomers op een fractie van 19.



Maaike De Rudder is burgemeester van Sint-Gillis-Waas.



Kurt Vanryckeghem is burgemeester van Waregem.



Loes Vandromme is schepen in Poperinge.

Open Vld

Ook bij Open Vld drie nieuwe gezichten.



Sihame El Kaouakibi runt verschillende maatschappelijke projecten. Ze stichtte "Let's go Urban", "Youth and Urban Projects" en "A Woman's View". In 2013 verscheen haar boek #Believe.

Stephanie D'Hose is fractieleider in Gent en was adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Sven Gatz.



Maurits Vande Reyde is schepen in Diest.

Sp.a

Sp.a heeft drie nieuwkomers op een fractie van 12



Hannes Anaf is schepen in Turnhout.



Conner Rousseau, de zoon van voormalig Sint-Niklaas burgemeester Christel Geerts, is woordvoerder van partijvoorzitter John Crombez.



Maxim Veys is voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Wonen Regio Kortrijk'.