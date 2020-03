Dit zijn alle antwoorden van experts in speciale VTM NIEUWS-uitzending HAA

01 maart 2020

20u55 46 Met het einde van de krokusvakantie in zicht heeft u opnieuw massaal vragen - maar liefst 10.000 - ingestuurd over het coronavirus. In een extra uitzending van VTM NIEUWS heeft nieuwsanker Stef Wauters zondagavond verschillende vragen voorgelegd aan beleidsmakers, gezondheidswerkers, psychologen en andere specialisten. Dit zijn alle antwoorden op jullie vragen.

Hoe groot is de kans dat de tweede Belg die besmet raakte met het coronavirus anderen heeft besmet?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Dat is natuurlijk mogelijk. Als we kijken naar de gevallen in Nederland, dan zijn daar ook telkens een paar familieleden positief bevonden. Of dat ook hier het geval is, wordt op dit moment nog onderzocht.”

Hoelang bedraagt de incubatietijd (het moment waarop iemand besmet raakt tot die echt ziek wordt)? En is zo iemand in de tussentijd ook besmettelijk?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Dat hangt af van de symptomen. De incubatietijd, wanneer je nog geen symptomen hebt, duurt gemiddeld ongeveer 5,2 dagen. Dat kan wat korter zijn, of wat langer. Je kan dus bijna een week rondlopen met het virus zonder daar weet van te hebben. Je gaat dan niet hoesten of niesten, waardoor het virus in de keel blijft zitten.”

Morgen is de vakantie voorbij en start de school weer. Staan we nu echt voor een grote uitbraak van het virus?

Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid: “We hebben het virus lang kunnen tegenhouden, vandaag is er opnieuw een besmetting vastgesteld. Ja, wij gaan ervan uit dat er nog gevallen zullen opduiken.”

Is ons land daar klaar voor?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Het is niet de eerste keer dat deze oefening gebeurt. We hebben gespecialiseerde ziekenhuizen die deze mensen perfect kunnen opvangen.”

Wat kunnen bedrijven doen wanneer morgen hun werknemers uit vakantie terugkeren?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “In de eerste plaats hen verwelkomen en vermijden dat de ziekte kan worden overgedragen. Dit kunnen ze doen door te zorgen dat er handhygiëne is, bijvoorbeeld. Wanneer men ziek is, moet men thuis blijven, uiteraard. Werknemers die terugkeren uit risicogebied Italië hoeven hun personeel niet thuis te houden. Dat zou ik in mijn laboratorium toch niet doen.”

Hoe zit het met leerlingen die vastzitten in quarantaine in het buitenland?

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: “Dit is een duidelijk geval van overmacht en wordt dus genoteerd als een gewettigd geval van afwezigheid.”

Waar kan ik mij laten testen en hoeveel kost dat?

Marc Van Ranst (KU Leuven): “Wanneer men zich laat testen aan een referentielaboratorium, dan is die kost voor de overheid.”

Hoe groot is de kans op besmetting bij bejaarden en jonge kinderen?

Erika Vlieghe (UZ Antwerpen): “Boven een bepaalde leeftijdsgrens heb je meer kans om ziek te worden. Daarom dat we extra bezorgd zijn om 80-plussers.”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Op dit moment lijkt het alsof zeer jonge kinderen geen rol spelen bij dit virus. Wanneer je kijkt naar ernstig zieken, dan zie je daar geen kinderen tussen. Voor ongeboren kinderen van zwangere vrouwen zijn er momenteel geen gegevens beschikbaar om hier uitspraken over te doen.”

Ik ben ingeënt tegen griep, dus ook tegen corona?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Door de griepspuit zal je beter beschermd zijn tegen de griep. Maar griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en dus ben je niet beschermd tegen het coronavirus.”

