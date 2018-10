Dit zei De Wever dit jaar vóór de verkiezingen over Groen, en dit zegt hij nu HA

21 oktober 2018

14u03

Bron: VTM NIEUWS, Belga 3 “Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om met Groen te besturen.” Dat zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor de zomer na de 10 Miles in Antwerpen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft hem schijnbaar op andere gedachten gebracht, want de N-VA-voorzitter houdt nu toch de deur open voor een groene bestuursdeelname in de Scheldestad. Er wordt getwijfeld aan zijn oprechtheid.

De Wever kan met zijn N-VA de stad blijven besturen, samen met CD&V en Open VLD, maar de coalitie heeft slechts één zetel op overschot. Dat is volgens De Wever te krap om daadkrachtig te besturen. Hij alludeert daarom op een breed gedragen coalitie van de winnaars met Groen, die vorige week zeven zetels won en zo met elf mensen in de raad komt.

Op de avond van de verkiezingen zocht De Wever al een opening naar links, zo bleek in het VTM-programma ‘Jambers in de Politiek’, waarbij reportagemaker Paul Jambers De Wever een hele dag op de voet volgde. Toen de resultaten binnenliepen zei de N-VA’er dat hij een samenwerking met Groen in zijn stad als een historische kans ziet. “Het is echt tijd voor verzoening”, klonk het. “Want we kunnen zo niet verder tegen links. Ik word daar zo moe van, die oorlog elke dag. Eigenlijk zouden wij ook moeten zeggen ‘overstijg dat’.”



“Stel dat wij er met CD&V en Open Vld komen, dan gaat dat weer superkrap zijn. Dat wordt weer bibberen en beven. En loyaal zijn die ook niet geweest”, vervolgde De Wever.

“Geen haar op mijn hoofd”

Een niet te negeren ommezwaai, want in april van dit jaar zei De Wever nog dit over de groenen aan de VRT: “Ik heb nog veel haar op mijn hoofd, maar er is geen enkel haar dat eraan denkt om te besturen met Groen.” Een aversie die wederzijds bleek, want ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci liet verstaan dat het voor haar uitgesloten is dat haar partij in Antwerpen zou besturen met N-VA.

De resultaten van de gemeentelijke stembusslag, inclusief de grote sprong vooruit van Groen, brachten De Wever blijkbaar op andere ideeën. De groenen twijfelen echter aan de oprechtheid van de Antwerpse burgemeester. De partij vermoedt dat hij een strategisch spel speelt: de formateur zoekt toenadering om CD&V en Open Vld zenuwachtig te maken, klinkt het.

Symbooldossiers

Groen-kopman Wouter Van Besien gaat morgen op de Antwerpse gemeenteraad twee van zijn symbooldossiers indienen, zo schreef De Morgen gisteren. De partij wil zo formateur De Wever voor het blok zetten om duidelijkheid te krijgen of die zijn toenadering meent of niet, schrijft de krant. Het gaat om de invoering van de autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrij voor sociale woningen.

“Ik zal met veel aandacht naar de standpunten van alle partijen luisteren en zeker naar die van de N-VA”, aldus Van Besien. “De afgelopen jaren voerde de partij van De Wever een constante oorlog in de gemeenteraad. Hij zegt dat hij hiermee wil stoppen. Ik ben benieuwd.”