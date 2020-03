Dit weten we over de tien nieuwe coronabesmettingen in ons land ttr

04 maart 2020

11u46

Bron: belga 18 Er zijn tien nieuwe patiënten met Covid-19 in ons land na tests op 495 stalen in referentielaboratorium, zo meldt de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid vandaag. In totaal zijn er 23 besmettingen ontdekt van het coronavirus.

Op 3 maart voerde het referentielaboratorium van de KULeuven 495 coronavirustesten uit. Tien testen waren Covid-19-positief. Negen van de tien Covid-19-positieve patiënten kwamen terug van een vakantie in Noord-Italië. Zij ontwikkelden een bovensteluchtweginfectie met relatief milde griepachtige symptomen, en blijven in thuisisolatie.

Eén patiënt ontwikkelde een meer ernstige longontsteking en werd daarom opgenomen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Deze patiënt had zelf niet gereisd, maar uit grondig onderzoek naar zijn contacten bleek dat hij hier in België contact heeft gehad met een Covid-19-positieve patiënt die een reis naar Venetië had gemaakt.

Het totaal aantal gedetecteerde Covid-19-besmettingen in België is momenteel 23. “We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen”, geeft de FOD Volksgezondheid nog mee.

Overzicht

West-Vlaming Philip Soubry had de twijfelachtige eer om de eerste Belg te zijn die besmet bleek met het coronavirus Covid-19. Hij werd begin februari uit het Chinese Wuhan gerepatrieerd werd en in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis onder quarantaine geplaatst. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Een maand lang leek ons land gespaard te blijven van extra besmettingen, maar op 1 maart werd er een tweede geval vastgesteld in ons land. Het ging om een vrouw die terugkeerde uit een streek in Frankrijk met besmettingen. De vrouw had milde klachten, maar verkeerde verder in goede gezondheid. Ze werd opgenomen in het UZ Antwerpen.

Een dag later was het opnieuw prijs. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakte bekend dat er zes nieuwe besmettingen in ons land waren vastgesteld. Het bleek te gaan om vijf Vlamingen, onder wie drie leden van hetzelfde gezin, en één Brusselaar. Ze waren allen teruggekeerd uit het noorden van Italië. “Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. De meesten zijn ook niet heel erg ziek. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging”, zei De Block. “Hun huis wordt hermetisch afgesloten, alleen zaken worden geleverd. Quarantaine is een hoge muur waardoor u niet buiten komt, en iemand anders niet binnen. Ze mogen pas terug in contact komen met anderen als ze niet meer besmettelijk zijn.”

Gisteren kwamen er nog eens vijf patiënten bij die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om twee inwoners van het Waalse Couthuin (een dorp tussen Namen en Luik), één Brusselaar en één Vlaming. Ook een 65-jarige man uit Verviers raakte besmet met het coronavirus. Hij is opgenomen in het Brussels Sint-Pietersziekenhuis omdat hij erg ziek is en verkeert niet in levensgevaar, maar de symptomen zijn te ernstig om hem thuis te laten. De man lag eerst met griepsymptomen in quarantaine in het ziekenhuis in Eupen. “Hij meldde zich maandag op de spoed aan met griepverschijnselen”, zegt behandelende arts Frédéric Marenne. “Hoewel hij niet in een risicogebied geweest is, bestelde de spoedarts toch een coronatest.” Dat bleek een goede gok.

Opvallend ook is dat het virus nu ook voor het eerst is aangetroffen op een school. In het atheneum van Tienen is een jongen uit het zesde middelbaar positief getest. Hij werd maandagochtend ziek op school. Een leerkracht herkende de symptomen en stuurde hem naar de spoeddienst van een ziekenhuis. Hij zit nu thuis in quarantaine en wordt opgevolgd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

