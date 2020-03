Dit weten we over de nieuwe Belgische coronapatiënten: “Stijging te wijten aan terugkeer na krokusvakantie” ttr

03 maart 2020

10u21

Bron: belga 4 Er zijn vijf nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus bevestigd in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid vandaag in zijn dagelijkse update. Dat brengt het totaal op dertien, van wie er al één persoon genezen is. Het referentielaboratorium van de KU Leuven voerde in de nacht van maandag op dinsdag 243 tests uit. De overheidsdienst wijt de nieuwe gevallen aan “de terugkeer van een aantal landgenoten na de krokusvakantie”.

Ook de vijf mensen die afgelopen nacht positief testten, waren vorige week op reis in het noorden van Italië, net als de gevallen die zondag en maandag positief testten. Allemaal hebben ze dezelfde gematigde symptomen: koorts, verkoudheid en hoest. Twee van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel. “Ze krijgen momenteel de nodige zorg in een veilige omgeving”, aldus de FOD.

De Duitstalige krant Grenz-Echo meldt op zijn website dat een van de vijf nieuwe gevallen een 65-jarige man is die zich zondag meldde bij het Saint-Nicolasziekenhuis in Eupen. De patiënt had eerder contact gehad met een persoon die in Italië was geweest, zo meldt de krant. De resultaten van de tweede test, door het labo in Leuven, werden gisteren verwacht, maar zijn pas vandaag bekendgemaakt.

Dertien in totaal

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block deelde gisteren tijdens een persconferentie mee dat er zes coronabesmettingen in ons land waren vastgesteld. Aan onze redactie werd bevestigd dat het om vijf Vlamingen en een Brusselaar gaat. “Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. De meesten zijn ook niet heel erg ziek. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging”, zei De Block tijdens de persconferentie. “Hun huis wordt hermetisch afgesloten, alleen zaken worden geleverd. Quarantaine is een hoge muur waardoor u niet buiten komt, en iemand anders niet binnen. Ze mogen pas terug in contact komen met anderen als ze niet meer besmettelijk zijn.” Zondag werd het virus vastgesteld bij een patiënt die uit Frankrijk kwam.

Het totale aantal besmettingen in ons land komt met de vijf nieuwe besmettingen in totaal op dertien te staan. De allereerste patiënt, een Belg die gerepatrieerd werd uit de Chinese stad Wuhan, is intussen genezen. Hij verbleef twee weken in quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

