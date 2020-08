Exclusief voor abonnees

Dit weten we over de drie mannen die werden aangehouden na vechtpartij in Blankenberge: “Hij wilde de politie enkel helpen”

Jeffrey Dujardin Siebe De Voogt

10 augustus 2020

18u50

Ze kwamen maandagochtend toe zoals ze opgepakt waren na de massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: in ontbloot bovenlijf, zwemshort en één van hen zelfs op blote voeten. Veel zonnekloppen zat er echter niet meer in voor hen. De drie Brusselaars werden bij de Brugse onderzoeksrechter ondervraagd over wat er zaterdag gebeurd was. Het trio ontkende grotendeels de feiten. Eén van hen verklaarde zelfs dat “hij de politie wou helpen”.