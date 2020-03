Dit weten we over de 60 nieuwe coronabesmettingen in België TT

07 maart 2020

12u06

Bron: Belga 4 De FOD Volksgezondheid meldt vandaag 60 nieuwe gevallen van coronavirus in ons land. Dat brengt het totaal op 169. Dat is geen verdubbeling meer van het aantal gevallen, maar de Federale Overheidsdienst ziet toch een nieuw fenomeen: steeds meer lokale besmettingen.

Er werden gisteren 771 stalen geanalyseerd door het netwerk van het referentielaboratorium van de KULeuven. 60 testen waren Covid-19 positief, waarvan er 40 in Vlaanderen, 5 in Brussel en 15 in Wallonië waren. Het totaal aantal gedetecteerde Covid-19 besmettingen in België komt daarmee op 169. Dat is niet langer zoals de voorbije dagen een verdubbeling, wat volgens Volksgezondheid mogelijk te wijten is aan het feit dat de effecten van terugkerende reizigers uit Noord-Italië aan het afnemen is. De meeste skiërs zijn nu een week terug thuis.

Wel ziet Volksgezondheid een ander fenomeen meer en meer opduiken: lokale infecties die niet in het buitenland zijn opgelopen, maar binnen België. “We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen”, zegt de FOD. “Strikte isolatie van alle Covid-19-patiënten is cruciaal. In de meeste gevallen kan dat gewoon thuis omdat de patiënten milde symptomen hebben (infecties van de bovenste luchtwegen).”

Over heel Vlaanderen zijn ondertussen mensen in quarantaine geplaatst wegens besmettingen:

- Twee mensen uit Houthalen die onlangs waren gaan skiën in Noord-Italië hebben positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt het Sint-Franciscusziekenhuis (SFZ) waar de twee zich lieten controleren. Dagelijks worden er gemiddeld vier potentiële patiënten getest.

- Een leerling uit de secundaire afdeling van het college Paters Jozefieten in Melle is besmet met het coronavirus. De school heeft hierover gisteren een e-mail gestuurd naar de ouders. De lessen op de school gaan maandag gewoon weer door.

- Een medewerker van het operatiekwartier van het AZ Lokeren heeft positief getest op het coronavirus. Dat laat het ziekenhuis zelf weten via haar Facebookpagina. Het gaat om het eerste geval in Lokeren. “De besmetting werd niet opgelopen binnen de muren van het ziekenhuis, maar na contact met personen die uit een risicogebied zijn teruggekeerd”, klinkt het.

- In het Universitair Ziekenhuis Brussel zijn twee nieuwe gevallen van corona vastgesteld. Dat laat het ziekenhuis zelf weten. Volgens het UZ gaat het om patiënten die niet op reis geweest zijn naar een risicogebied.

- De directie van de middelbare afdeling van de Sint-Jozefschool van Mere laat weten dat een leerkracht positief testte op het coronavirus. “We volgen de richtlijnen van de overheid waardoor onze school open blijft.”

- Een leerlinge van de derde graad in de secundaire school Sint-Angela in Tildonk is tot en met 16 maart op doktersbevel thuis nadat haar vader besmet raakte met het coronavirus op reis in Noord-Italië.

- Een gezin uit Lede werd in quarantaine geplaatst nadat minstens een lid van de familie positief testte op het coronavirus na een vakantie in Italië.

- Een persoon uit Poppel, deelgemeente van Ravels in het noorden van de provincie Antwerpen, is besmet geraakt met het coronavirus.

