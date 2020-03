Dit weten we over de 59 nieuwe coronabesmettingen in België LH

06 maart 2020

11u58 0 De FOD Volksgezondheid meldt vandaag 59 nieuwe gevallen van coronavirus in ons land. Dat brengt het totaal op 109.

Donderdag gingen 441 stalen naar de labo’s en in 59 gevallen was het staal positief op het nieuwe coronavirus. Gisteren waren er nog 27 nieuwe gevallen.

65 van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, 12 in Brussel en 31 in Wallonië. De meeste positieve gevallen zijn onlangs naar Italië gereisd, maar Volksgezondheid ziet nu ook besmettingen die plaatsvonden in ons land.



De FOD Volksgezondheid verwacht dat het aantal verder zal blijven stijgen.

Dit weten we op dit moment over de nieuwe besmettingen:

- Er is nu ook een coronapatiënt in quarantaine geplaatst in Oosterzele. De burgemeester vraagt alertheid en raadt aan om de instructies nauwlettend te volgen om verdere verspreiding te voorkomen.

- Vier leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, een deelgemeente van Sint-Katelijne-Waver, zitten thuis in quarantaine. Twee van hen zijn besmet met het coronavirus, twee anderen hebben een gezinslid dat besmet is.

- Er werden ook een leerling van de derde graad van het Heilig Hartinstituut uit Heverlee besmet met het coronavirus en een 10-jarige jongen uit het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven. Lees hier meer.

- Voor het eerst zijn ook in Gent effectief twee coronabesmettingen vastgesteld. Een koppel dat recent in Noord-Italië was, vertoont milde klachten, en liet zich testen. Ze zijn thuis in quarantaine geplaatst.

Lees ook:

- 18-jarige uit Leuven getuigt over hoe het is om corona te hebben: “Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld” (+)

- Waarom Marc Van Ranst iedereen ongerust maakt: “Paniek is nergens voor nodig, bezorgdheid wel” (+)