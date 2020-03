Dit weten we over de 31 nieuwe coronabesmettingen in België KVE

08 maart 2020

11u42 12 De FOD Volksgezondheid meldt vandaag 31 nieuwe gevallen van coronavirus in ons land. Dat brengt het totaal op 200. Er zijn verschillende redenen die deze kleine stijging verklaren.

Op 7 maart testte het netwerk van het nationale referentielaboratorium 422 stalen. 31 stalen testten positief voor het Covid-19 virus (16 in Vlaanderen, 8 in Brussel, 7 in Wallonië). Sinds het begin van de epidemie ligt het totaal aantal besmettingen in België dus op 200.

Er zijn verschillende redenen die deze kleine stijging verklaren. “Zo is het mogelijk dat we het grootste effect van de terugkeer van Covid-19-positieve reizigers uit (vooral) Noord-Italië achter de rug hebben”, meldt de FOD Volksgezondheid. Ook wordt er in het laboratorium momenteel voorrang gegeven aan de stalen van mensen met symptomen die mogelijk een ziekenhuisopname nodig hebben en aan stalen van zieke gezondheidswerkers. Dit omwille van de wereldwijde leveringsproblemen van reagentia. Dat zijn producten die nodig zijn bij de analyses. Tot slot, stelt het laboratorium tijdens het weekend een daling vast van het aantal ingestuurde stalen.

“Er is momenteel een beginnende maar nog erg beperkte circulatie van het Covid-19 virus onder de Belgische bevolking”, verklaart de FOD Volksgezondheid. “Omdat de reizigers uit Noord-Italië naar zowat alle gemeenten in België terugkeerden na hun vakantie, ontstaat die lokale circulatie vanop verschillende plekken verspreid over het grondgebied.”