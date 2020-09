Dit weten we al over het Vivaldi-akkoord: bedrijfswagens emissievrij tegen 2026, langer geboorteverlof voor vaders en digitaks voor grote bedrijven HLA TT ARA

30 september 2020

08u49

Bron: eigen berichtgeving 0 De zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen hebben een inhoudelijk akkoord bereikt. Tijdens een marathonvergadering van maar liefst 21 uur werden de laatste knopen doorgehakt. Dat akkoord moet vandaag nog door de leden van de verschillende partijen worden goedgekeurd, en ook de ministerposten moeten nog worden verdeeld. Onze redactie vernam al een aantal punten die het regeerakkoord hebben gehaald.

De nieuwe federale regering zal de komende legislatuur 3,3 miljard euro investeren in nieuw beleid. Daarvan is 2,3 miljard euro voorbehouden voor nieuw sociaal beleid en bijna 1 miljard euro voor Veiligheid, Justitie en Defensie. Er is ook sprake van 1 miljard euro voor nieuwe eenmalige investeringen. Die gaan voornamelijk naar de digitalisering van de overheid, vooral bij Justitie en Veiligheid, en naar het spoor.

Gespreid over alle budgetten wordt iets meer dan 2 miljard euro voorzien om tegen het einde van de legislatuur naar een minimumpensioen van 1.500 euro per maand te kunnen gaan, bij een loopbaan van 45 jaar, ook voor zelfstandigen. Of het gaat om bruto dan wel netto, is nog niet duidelijk, maar afgaand op het bedrag dat is voorzien voor deze maatregel lijkt het om een bruto minimumpensioen van 1.500 euro te gaan. Die verhoging was een belangrijk programmapunt bij heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Ook de pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd.



De koopkracht zal worden verhoogd voor wie werkt, en de laagste uitkeringen worden opgetrokken, klinkt het. Ook de gezinsfiscaliteit zal worden verlicht, via goedkopere kinderopvang en een extra beloning voor mantelzorgers. Het nieuwe regeerakkoord voorziet ook een verlenging van het geboorteverlof voor vaders, van 10 naar 20 dagen.



Er komt een eerlijke fiscaliteit, met een digitaks voor grote bedrijven zoals Apple, Amazon en Google, en de hervorming van de voordelen voor topsporters. De liberalen maken zich sterk dat er geen nieuwe belastingen komen voor de gewone man.

In het kader van de relance wordt een transformatiefonds opgericht, en zal een btw-tarief van 6 procent gelden voor afbraak in heropbouw op het hele Belgische grondgebied.

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg blijft een groeinorm van 2,5 procent gehandhaafd, die voornamelijk voor de verlaging van de factuur voor de patiënt kan worden gebruikt.

Daarnaast gaat 1,2 miljard euro naar investeringen binnen de gezondheidszorg. Dat geld dient voor betere werkomstandigheden, betere verloning en extra handen in de zorg. Er is sprake van 4.500 extra jobs.

Er zou ook een betere terugbetaling na psychologische bijstand komen.

Justitie, veiligheid en migratie

Het akkoord voorziet ook de toepassing van het snelrecht voor feiten als relschopperij, winkeldiefstal, straatcriminaliteit, enzovoort. Het is ook de ambitie alle straffen uit te voeren en om naar de aanwerving van 1.600 extra agenten per jaar te gaan, met de nadruk op wijkagenten.

Daarnaast zou er ook een rijbewijs met punten komen voor wie herhaaldelijk verkeersovertredingen heeft begaan.

Op vlak van migratie wordt het huidige beleid verdergezet. Er zal ook (opnieuw) geprobeerd worden om een efficiënter terugkeerbeleid te organiseren, maar details daarover zijn nog niet bekend. Bij het openen van nieuwe opvangcentra zal er tijdig en proactief worden “samengewerkt” met de lokale gemeenschap en het lokale bestuur. Er komt een audit van de migratiediensten, die men zodanig wil hervormen dat wie asiel aanvraagt binnen de 6 maanden een definitief antwoord krijgt.

Duurzaamheid

In het regeerakkoord is opgenomen dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 emissievrij moeten zijn.

Wat de kernuitstap betreft, daarover raakte gisteren al bekend dat de Vivaldi-coalitie die knoop pas in november 2021 zou willen doorhakken. Pas dan zal de vraag of de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd en de elektriciteits­prijzen onder controle zijn. Wel is nu al afgesproken dat de energiefactuur voor bedrijven of gezinnen niet mag stijgen.

