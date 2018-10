Dit weekend schakelen we weer over op winteruur. Voor de laatste keer? ADN

23 oktober 2018

10u12

Bron: Belga 0 In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we opnieuw met de tijd. Om 3.00 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden op wintertijd. Het is mogelijk de laatste keer dat we een uur langer kunnen slapen.

De zomer- en wintertijd worden in België toegepast sinds 1977. Het voornaamste doel was energiebesparing: men kan langer van het daglicht genieten. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme. Maar het einde van het gepruts met horloges komt in zicht. Uit een online bevraging van de Europese Commissie, die ook zowat 50.000 Belgen invulden, bleek dat de meerderheid de switch tussen winter- en zomeruur wil afschaffen.



De Europese Commissie hoopt dat er op zondag 31 maart 2019 voor het laatst naar het zomeruur wordt overgeschakeld. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Wie voor de zomertijd kiest, laat de klok vanaf dan onberoerd, wie voor wintertijd gaat, zou eind oktober 2019 nog een allerlaatste keer de wijzers een uur terugdraaien.

Benelux

België steunt de afschaffing. De regering wil wel nog eerst een niet-bindende bevraging organiseren over de keuze tussen de zomer- of de wintertijd. Het is nog niet duidelijk hoe de bevraging er precies zal uitzien, maar wellicht zal die online gebeuren. Onder de Belgische deelnemers aan de Europese bevraging waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd.



België heeft zich alvast geëngageerd om dezelfde keuze te maken als Nederland en Luxemburg, zodat er minstens binnen de Benelux geen tijdsverschillen zouden ontstaan.



In essentie gaat het om de keuze voor meer daglicht (met de zomertijd) of meer slaap (met de wintertijd). De chronobiologen, dat zijn wetenschappers die ons bioritme bestuderen, vinden de wintertijd de beste optie, omdat de biologische klok daar beter op af te stellen is en er zo minder kans is op een slaaptekort en daaruitvolgende ziektes.