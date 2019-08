Dit weekend naar de kust? Je bent niet alleen Westtoer verwacht 275.000 dagtoeristen aan zee Redactie

22 augustus 2019

12u05

Bron: VTM NIEUWS 6 Aan de kust tellen ze af naar het weekend. Na een paar weken kwakkelweer, moet het nog eens een echt top-zomerweekend worden met veel zon en 28 graden. Er worden maar liefst 275.000 dagtoeristen verwacht. De hotels zitten nu al voor 90 procent vol - sommige zijn al helemaal volgeboekt.

Dit weekend wordt weer een topper aan zee want dan halen we bijna dertig graden. Dat merken de hotels aan hun boekingen. Gemiddeld zijn 95 procent van hun kamers al verhuurd. “Aan de kust valt of staat alles met het mooie weer. Alle hotels bereiden zich dus voor op een schitterend weekend”, zegt Stefan Vanhollekeke van VZW Hotels Knokke Heist.

Volgens de horeca is het een rare zomer geweest, maar elk topweekend is mooi meegenomen. Dit weekend verwachten ze misschien wel de laatste stormloop richting de kust, want veel mensen willen na wat mindere dagen de zomer in schoonheid afsluiten.

Het West-Vlaamse toerismebedrijf Westtoer verwacht komend weekend maar liefst 275.000 dagtoeristen aan zee. Zondag zou de beste dag worden met naar schatting ongeveer 160.000 bezoekers. Dit weekend legt de NMBS extra treinen in naar Blankenberge, Oostende en Knokke.

Tijdens de warmste dagen ooit in ons land trokken meer dan een half miljoen mensen naar de kust, een absoluut record.

