Dit weekend druk verkeer richting skigebieden

25 februari 2019

13u37

Bron: belga 0 Dit weekend start de krokusvakantie, traditiegetrouw een drukke periode om naar de skioorden te vertrekken. Er wordt vooral zaterdag veel file verwacht. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring.

Op verschillende plaatsen zal het druk worden door de uittocht naar de skigebieden. In ons land is er kans op file op vrijdagnamiddag en -avond en op zaterdagvoormiddag. Op vrijdag wordt er daarnaast enkel druk verkeer verwacht rond Parijs en in Duitsland. Elders verwacht men op vrijdag geen problemen.

Meeste hinder

Op zaterdag wordt de meeste hinder verwacht. De regio Beieren in Duitsland heeft volgende week ook vakantie. Daar kunnen er dus lange files ontstaan richting Oostenrijk en Zwitserland. In Frankrijk worden er files verwacht in het noordoosten, in de regio Rhône-Alpen-Auvergne en vooral ook op de snelwegen A40, A43 en de wegen richting skigebieden. Ook voor Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië wordt zaterdag een enorm drukke dag met lange files.

Zondag blijft het erg druk met vertraagd verkeer in Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië. Op andere plaatsen blijft het zondag rustig.

Terugkeer

Voor de terugkeer verwacht Touring op zaterdag 9 maart files richting noorden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in Frankrijk in de regio Rhône-Alpen-Auvergne. Op zondag 10 maart wordt het voor de terugkeer enkel druk in België.

De mobiliteitsorganisatie benadrukt dat in geval van sneeuw of ijzel het verkeer helemaal in de knoop kan geraken en dat winterbanden in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk verplicht zijn bij winters weer.