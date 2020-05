Dit was 'De Huiskamerquiz van Vlaanderen’ Joris Malfroot

03 mei 2020

Zaterdagavond kon ook jij live deelnemen aan 'De Huiskamerquiz van Vlaanderen', exclusief op HLN. Het was de gelegenheid om vrienden en familie uit te dagen. De quiz werd gepresenteerd door VTM NIEUWS-anker en Slimste Mens Freek Braeckman. Hij werd bijgestaan door Stefaan Andries, de bedenker van de Huiskamerquiz.

De voorbije weken heeft Vlaanderen massaal het online quizzen ontdekt. Zo speelden al duizenden mensen mee aan ‘De Huiskamerquiz van Aarschot’, een lokaal initiatief dat almaar populairder wordt bij quizzers in Vlaanderen en zelfs ver over de grenzen. Het brein achter dit vragenspel is Stefaan Andries. Op die manier probeert hij mensen met elkaar te verbinden en hen een verzetje te geven in deze bizarre tijden.

Heb je het gezellig avondje digitaal quizzen gemist? Geen paniek. Hieronder kan je de volledige quiz bekijken en opnieuw spelen.

Ronde 1: De grootste ABC-ronde





Ronde 2: Niet van de poes





Ronde 3: De Calimero-ronde





Ronde 4: Vlaanderen op zijn kop





Ronde 5: In mei leggen alle vogels een ei



