Dit voorjaar nog eerste speekseltests om drugs op te sporen zonder bloedprik kg

07 januari 2019

14u08

Bron: Belga 2 Nog dit voorjaar zal de politie voor het eerst gebruik kunnen maken van "speekselcollectoren", speekseltests zonder bloedprik om drugs op te sporen. Dat is vernomen bij minister van Justitie Koen Geens. De nieuwe speekseltest kan een belangrijk wapen in de strijd zijn tegen jonge bestuurders die onder invloed van drugs achter het stuur kruipen, aldus Vias Institute.

Vandaag moet een speekseltest om drugs op te sporen ook altijd gepaard gaan met een bloedprik die door een dokter moet gebeuren, wat de procedure vertraagt en compliceert. Van de nieuwe test, zonder bloedprik, is al veel langer sprake, maar de uitvoering liet op zich wachten omdat alles juridisch waterdicht moet zijn.



Bij Geens wordt er alvast op gewezen dat het aantal speekseltesten jaarlijks stijgt, en er werd ook meer budget voor vrijgemaakt. In 2014 waren er nog ruim 10.000 tests, vorig jaar waren dat er meer dan 30.000. Vanaf wanneer precies de nieuwe speekseltest - zonder bloedprik - in gebruik genomen worden, kon een woordvoerster van Geens nog niet zeggen.

Jonge bestuurders

Uit de zevende editie van de Verkeersonveiligheidsenquête van het Vias Institute bleek dat 12 procent van de jonge Belgische bestuurders zeker eens per maand onder invloed van drugs achter het stuur kruipt. Drugs dreigen daarmee een even groot verkeersveiligheidsprobleem als alcohol te worden.



Het Vias Institute pleit daarom voor een gerichte sensibilisering naar jongeren en een hogere pakkans. De nieuwe speekseltest kan een element zijn in die aanpak.

Vooral Brussel en Wallonië

Het is vooral in Brussel en Wallonië dat het probleem van drugs achter het stuur zich stelt. Daar gaat het om respectievelijk 20 en 17 procent van de bestuurders tussen 18 en 34. In Vlaanderen is de situatie beter, met 7 procent van de jonge bestuurders die zelf toegeeft nu en dan onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen.



Uit de Vias-enquête blijkt nog dat de objectieve pakkans de voorbije drie jaar stabiel gebleven is: 17 procent van de bestuurders werd het voorbije jaar gecontroleerd, al zijn ook hier regionale verschillen.