Dit vieren we met Allerheiligen en Allerzielen Redactie

01 november 2019

10u50 4 Vandaag is het Allerheiligen. En morgen volgt Allerzielen. Twee dagen die ieder jaar eind oktober weer even de vraag oproepen: wat betekenen ze ook alweer? En worden ze überhaupt nog gevierd?

Allerheiligen en Allerzielen zijn christelijke feestdagen. Allerheiligen viert altijd op 1 november de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) en is een nationale feestdag in veel landen, zo ook in België. In Nederland is dat niet het geval. Daar is Allerheiligen geen nationale vrije dag, maar wel een verplichte feestdag in de Katholieke Kerk.

Allerzielen volgt een dag later, op 2 november, en is een gedenkdag. De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht en er wordt een requiemmis opgedragen. Dat is een mis die wordt opgedragen voor de doden. Nabestaanden plaatsen op deze dag vaak bloemen op het graf van hun dierbare.



Een van de tradities tijdens Allerzielen is het leggen van bloemen op graven. Traditiegetrouw zijn dat chrysanten. Deze bloemen werden in de achttiende eeuw in China al als heilig gezien. Later waaide dat over naar het Westen. Nog steeds liggen kerkhoven na Allerzielen vol met bloemen en kaarsen, toch neemt de gedenkdag af aan populariteit.

Halloween

Aan de vooravond van Allerheiligen wordt Halloween gevierd. Dat feest lijkt juist heel erg aan populariteit te winnen. Traditioneel wordt het gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Maar ook bij ons worden tegenwoordig steeds vaker pompoenen uitgehold en gaan de kinderen langs de deur voor snoepjes.

(Lees verder onder de foto)

De naam Halloween is afgeleid van Hallow-e’en, ofwel All Hallows Eve (Allerheiligenavond). In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november en was 31 oktober dus oudejaarsavond. Op die avond werd gevierd dat de oogst binnen was, het zaaigoed voor het volgende jaar klaar lag en er dus tijd was voor een vrije dag.

In Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. Die geloofden dat op die dag de geesten van alle doden van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het volgende jaar. De geesten zouden afkomen op voedsel en afgestoten worden door het dragen van maskers. Toen de Romeinen naar Groot-Brittannië kwamen, mengden ze de Keltische traditie met hun eigen traditie, die van het oogstfeest.