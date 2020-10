Exclusief voor abonnees

Dit verandert er voor u onder De Croo I

Sven Spoormakers

01 oktober 2020

05u00

0

Een nieuwe regering betekent meestal nieuwe besparingen en belastingen, wat nieuwe investeringen en vooral veel nieuwe beloftes. Dat is in het geval van deze Vivaldi-coalitie niet anders. Maar wat verandert er nu voor ú? Een overzicht van de kleine lettertjes in het regeerakkoord.