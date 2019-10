Dit verandert er op 1 november: geen sigaretten meer voor minderjarigen, voorschrift geneesmiddelen niet meer onbeperkt geldig KV TT

27 oktober 2019

05u19

Bron: Belga 0 De verkoop van tabaksproducten, zoals sigaretten, roltabak en e-sigaretten, aan minderjarigen is vanaf 1 november verboden. De leeftijdslimiet wordt zo opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Het verkoopverbod zal niet onmiddellijk tot bijkomende controles leiden. "Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven", zegt Paul Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst. "We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogonere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen".

België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.

Voorschriften voor geneesmiddelen standaard nog drie maanden geldig

Voorschriften voor geneesmiddelen zullen vanaf 1 november standaard nog drie maanden geldig zijn. De voorschrijvende arts krijgt wel de mogelijkheid om die termijn in te korten, of te verlengen tot maximaal een jaar.

Tot nu toe bleven voorschriften voor geneesmiddelen onbeperkt geldig. Een patiënt kon vele maanden later nog altijd bij de apotheker langsgaan om een medicijn af te halen. Maar voor de terugbetaling gold dan weer een iets ingewikkeldere logica. De ziekteverzekering kwam enkel tussenbeide als het geneesmiddel aangeschaft werd vóór “het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum”.

Vanaf 1 november worden de twee regelingen op elkaar afgestemd. De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt, wordt standaard op exact drie maanden gezet. Maar als een arts het noodzakelijk acht om een kortere of een langere geldigheidsduur te voorzien voor zijn patiënt, dan kan er nog altijd van die termijn worden afgeweken. De arts zal dat wel expliciet moeten aanduiden op het voorschrift. Bovendien zal de geldigheidsduur nooit meer dan één jaar kunnen bedragen.

Voor de terugbetaling van het geneesmiddel geldt dezelfde regeling. De standaardtermijn bedraagt drie maanden, tenzij de voorschrijvende arts anders heeft aangegeven.

De nieuwe regeling geldt zowel voor de papieren als de voor elektronische voorschriften.

Gezinnen kunnen minimumlevering aardgas aanvragen

Mensen in Vlaanderen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, kunnen vanaf 1 november opnieuw een minimale aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente.

Wie een budgetmeter heeft voor aardgas, maar echt geen geld heeft om die op te laden, kan in de wintermaanden toch een minimale levering aardgas krijgen. Vanaf 1 november tot en met 31 maart 2020 kunnen zij elke halve maand bij het OCMW een financiële tussenkomst voor een minimale aardgaslevering vragen.

OCMW’s doen eerst een sociaal onderzoek om na te gaan of de hulpvraag van hun cliënt gegrond is. De hoogte van de tussenkomst verschilt naargelang het type van de woning: een hoekhuis, een appartement of een vrijstaande woning. De netbeheerder draagt 70 procent van de kost, de overige 30 procent kan het OCMW terugvragen aan de gebruiker.

Apple lanceert streamingdienst

Apple lanceert op 1 november zijn streamingdienst Apple TV+. De prijs per maand ligt met 4,99 euro per maand een stuk onder die van concurrent Netflix, dat minstens 7,99 euro kost.

Apple lanceert de streamingdienst meteen in meer dan 100 landen, waaronder België, en pakt uit met Hollywoodsterren als Reese Witherspoon en Jennifer Aniston.